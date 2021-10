Paulo Freire é o patrono da educação brasileira - Divulgação

Publicado 13/10/2021 19:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas até esta quinta-feira (14/10) para o Seminário Centenário de Paulo Freire – “Diálogos com Paulo Freire: inéditos, viáveis e esperança na Educação”, que acontecerá de 14 a 22/10. As mesas de abertura e encerramento, além das salas 6, 11, 16, 17 e 18 serão transmitidas pelo canal da SME no Youtube. Já as demais salas serão transmitidas pelo Google Meet.



O seminário tem o objetivo de promover o debate em torno de temas centrais da Educação Básica e das contribuições advindas do legado deixado pelo intelectual. O evento será integralmente online e contará com uma mesa de abertura, salas temáticas com a participação de pesquisadores vinculados a universidades e profissionais da Rede Municipal, atividades culturais e uma mesa de encerramento.



Para a secretária municipal de Educação, profª Roseli Duarte, o seminário Centenário de Paulo Freire é extremamente importante para todos os professores.

“Organizamos um seminário com muito carinho para os nossos profissionais. Devo salientar a necessidade de manter Freire cada vez mais vivo, para que suas reflexões e seu legado se tornem cada vez mais presente e ganhem cada vez mais espaço na nossa prática”, finalizou a gestora da pasta.



Durante o seminário haverá relatos de experiências de professores dos quatro distritos da cidade. Além disso, as salas temáticas ministrarão variados assuntos pertinentes às práticas pedagógicas. Quem desejar participar ainda pode inscrever-se, através do site da Secretaria, no endereço eletrônico www.smeduquedecaxias.rj.gov.br.