PRF prende criminoso armado e recupera carro roubado em Duque de Caxias - Divulgação

PRF prende criminoso armado e recupera carro roubado em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 14/10/2021 16:12

Duque de Caxias - A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo e prendeu um criminoso com um revólver carregado com 6 munições, pronto para uso, na madrugada desta quinta-feira, 14. Dois comparsas fugiram para um matagal, e ainda não foram encontrados. A ação ocorreu na BR-040, em Duque de Caxias.

Durante a operação Égide, voltada para o combate ao crime, equipe PRF realizava o policiamento ostensivo na rodovia quando percebeu que o motorista de um Tiggo mudou bruscamente de direção quando visualizou a viatura. Os policiais iniciaram acompanhamento tático e deram ordem de parada ao condutor de um carro. O motorista não obedeceu à ordem e passou a fugir em alta velocidade. Os policiais então perseguiram o veículo por alguns quilômetros pela rodovia, até que os criminosos perderam o controle do carro e saíram de pista, próximo à REDUC.

Dois criminosos desceram do automóvel correndo e atirando aleatoriamente na direção dos PRFs. Ao vistoriarem o Tiggo, os policiais encontraram dentro dele um criminoso armado com um revólver na mão - ele disparou algumas vezes contra os PRFs, mas 3 munições falharam; os PRFs constataram que o homem estava baleado e o socorreram, levando-o para o Hospital de Saracuruna. Os outros dois criminosos fugiram para uma mata, e até o momento ainda não foram encontrados.



No carro também foi encontrado um jammer, que é um bloqueador de sinal de celular e GPS. Após consulta nos sistemas, os PRFs descobriram que o carro fora roubado em maio deste ano, e estava com placas clonadas. O veículo foi apreendido e encaminhado à polícia judiciária local, com o revólver, as munições e o jammer. Após periciado, o carro será restituído ao proprietário.

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.