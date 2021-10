Defesa Civil de Duque de Caxias e São João de Meriti discutem ações para chuvas - Gabriel Mendes/Divulgação

Defesa Civil de Duque de Caxias e São João de Meriti discutem ações para chuvasGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 14/10/2021 15:16

Duque de Caxias - Instituído em 1989, pela Assembleia das Nações Unidas, o Dia Internacional para Redução dos Desastres Naturais, celebrado no dia 13 de outubro, será lembrado pela Defesa Civil de Duque de Caxias com a Semana para Redução de Riscos de Desastres e várias atividades. Nesta quinta e sexta-feira (14 e 15/10), serão realizados cursos e palestras com o objetivo de sensibilizar a população para a importância do tema, além de preparar os moradores do município para o período de alerta que se aproxima.

São considerados desastres naturais ocorrências como desabamentos, erosões, furacões, alagamentos e inundações, que trazem prejuízos econômicos, humanos e a degradação ambiental. Os fenômenos são causados principalmente por impactos ambientais provocados pelo homem, como uso irregular do solo, mau gerenciamento dos recursos hídricos e desmatamentos que alteram as condições ambientais, entre outras ações negativas que provocam escorregamento de encostas e inundações, principalmente nos períodos de chuvas fortes.

A Semana para Redução de Riscos de Desastres em Duque de Caxias tem a seguinte programação:

Quinta feira – 14/10

Horários: 9h e 16h

Cursos e palestras voltados para a equipe da Defesa Civil, no auditório do GOPP - Grupamento de Operações com Produtos Perigosos, em Campos Elíseos;

Sexta-feira – 15/10

Horário: 9h

Simulado de desocupação no bairro Pilar, com o sistema de alerta e alarme sonoro;

Sexta feira – 15/10

Apresentação de projeto para divulgação e sensibilização a respeito do tema “Cidades Resilientes”, em parceria com a Secretaria de Educação e a empresa Braskem, que será levado aos alunos da rede municipal de ensino.