A ação será nesta quinta-feira (7), em unidades de saúde da cidade em parceria com os programas da Saúde da Mulher, Saúde do Homem e Saúde da Criança.Divulgação

Publicado 14/10/2021 17:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, realiza campanha de conscientização com o objetivo de enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequado da sífilis como infecção sexualmente transmissível, especialmente em gestantes durante o pré-natal, promovendo ações educativas, além de oferecer testes rápidos de sífilis diariamente para a população em várias unidades de saúde da cidade.

O terceiro sábado do mês de outubro é marcado pelo Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que pode ser prevenida com o uso da camisinha em todas as relações sexuais. A campanha quer alertar a população para o diagnóstico e tratamento desta doença sexualmente transmissível (DST).

A Secretaria de Saúde preparou durante esses dias, de 8h às 12h, uma programação especial de mobilização de combate à sífilis e à sífilis congênita:

* 18/10 – UPH Imbariê

* 19/10 – PSF Parada Morabi, PSF Santa Lúcia 1 e 2

* 20/10 – PSF Taquara 1 e 2

* 21/10 – PSF Parque Esperança 2 e 3, PSF Jardim Anhangá

* 23/10 – CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher)

* 27/10 – PSF Barro Branco

* 29/10 – UPH Xerém