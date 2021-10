Caxias celebra Semana do Fisioterapeuta - Divulgação

Caxias celebra Semana do FisioterapeutaDivulgação

Publicado 15/10/2021 16:00

Duque de Caxias - Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do CER IV (Centro Especializado em Reabilitação) e de diversas unidades de saúde, como Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, Hospital Duque e Hospital São José, estão realizando atividades em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. A programação conta com palestras e café da manhã para celebrar a data junto aos profissionais.

O fisioterapeuta é o responsável por prevenir, diagnosticar e tratar diversos problemas relacionados às funções e aos movimentos do corpo. Ganhou destaque, ainda, no tratamento da Covid-19, durante a hospitalização do paciente, por também ser capaz de acelerar o processo de recuperação, diminuindo a necessidade de medicamentos e o risco de sequelas após a internação.

Sendo referência em todo o Estado do Rio de Janeiro, o CER IV, localizado no bairro Sarapuí, é a unidade de saúde especializada do município que oferece serviços nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Nutrição, Assistente Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Neuropsicologia, Psiquiatria, Clínica Geral e Ortopedia, além do Polo de Ostomizados. O Centro em Reabilitação conta com quatro vans para o transporte especial, possibilitando o acesso e permanência dos pacientes ao tratamento.

“ É com muita satisfação que comemoramos esse dia. O fisioterapeuta tem uma função muito importante no hospital. Além de todas as outras atividades que desenvolvemos, trabalhamos também com a terapia intensiva, atuando com os pacientes no CTI, nas emergências, enfermarias e muitos outros setores. Então, essa semana é de alegria e eu só tenho a agradecer aos meus colegas de trabalho e todos os profissionais de cada unidade de saúde. Vocês são guerreiros”, declarou a diretora do CER IV, Daniele de Almeida.