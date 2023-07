Caxias recebe carreta do eMuseu do Esporte - Divulgação

Publicado 04/07/2023 20:32 | Atualizado 04/07/2023 20:34

Duque de Caxias - Depois de dois meses percorrendo sete cidades do Estado do Rio, contando a história do esporte brasileiro, a carreta do eMuseu do Esporte encerra o circuito de 2023 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, de quinta-feira (6) a domingo (9), e fica aberta à visitação gratuita na Praça da Apoteose, na Vila São Luis. O veículo carregado de tecnologia 3D conta a história das principais conquistas do esporte nacional e oferece simuladores de diversas modalidades esportivas para que jovens, adultos, crianças, idosos e pessoas com deficiência se sintam verdadeiros atletas por um dia.



Na solenidade de inauguração em Duque de Caxias, quinta-feira, às 9h, os atletas Donnians Oliveira do badminton e Davizinho do Surf adaptado vão estar presentes. Eles "viajaram" na carreta nesse circuito em forma de holograma, interagindo com os visitantes e tirando fotos com todos. Em Duque de Caxias, a exemplo dos três últimos municípios visitados pela iniciativa, haverá sorteio de 15 geladeiras e a troca de lâmpadas incandescentes e fluorecentes por lâmpadas de led, uma iniciativa visando o uso consciente de energia elétrica, em uma iniciativa da Enel Distribuição Rio, patrocinadora da carreta, em parceria com o eMuseu do Esporte.



A carreta é um veículo equipado com tecnologia de ponta, além de apresentar acervos de colecionadores e galerias que contam a história das conquistas do esporte nacional. Nas visitas, o público pode interagir com simulador de canoagem que gera energia, esgrima, exposição com as pegadas dos jogadores Adriano Imperador, Zico e Pelé, e tirar fotos com hologramas de atletas. Tudo em um ambiente moderno e totalmente inclusivo.



No total, são nove atividades esportivas, todas acessíveis. As atrações permitem aos visitantes se aventurarem em um sobrevoo para conhecer o Complexo Esportivo do Maracanã, com direito a um tour virtual pelo Júlio Delamare, que reúne as modalidades de natação, salto ornamental, polo aquático e nado sincronizado. A experiência termina com um salto no trampolim olímpico. Além dos simuladores e do acervo da versão digital do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br), atletas renomados estão presentes na carreta em forma de holograma, como Donnians Oliveira do Badminton, a ginasta Rebeca Andrade e Davizinho do Surf adaptado, prontos para interagir com os visitantes que podem tirar fotos ao “lado” de seus ídolos.



“Nós já fizemos circuitos em outros municípios do Estado do Rio, assim como por cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. O retorno dos visitantes sempre nos emociona. Toda a carreta é acessível para deficientes visuais, auditivos e físicos e, agora, possui a versão online para que todos a visitem a partir da palma da mão através de acesso ao www.emuseudoesporte.com.br. É muito gratificante poder ver pessoas de todas as idades participando, curtindo e a aprendendo sobres modalidades esportivas que não conheciam. O esporte é vida, socializa, promove a inclusão", afirma a gestora e idealizadora do projeto Bianca Gama.



Troca de geladeira

Nesta semana, clientes da Enel Distribuição Rio de Duque de Caxias, que possuem refrigeradores antigos e de modelos ineficientes, terão a oportunidade de participar do sorteio de 15 geladeiras novas com selo Procel de eficiência energética. O cadastro para participar da ação estará disponível na quinta (6), entre 9h e 17h, e na sexta-feira (7), das 9h às 14h. As inscrições, o sorteio e a entrega dos refrigeradores serão realizados no stand da distribuidora montado na Praça da Apoteose (Avenida Brasil, bairro Vila São Luís), ao lado da Carreta do eMuseu do Esporte - projeto que conta com o patrocínio da Enel Rio (por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte) e visita o município nesta semana.



Para se cadastrar, o cliente deverá apresentar documento de identificação, última conta de energia paga e uma lâmpada ineficiente para troca por uma de LED. A ação de troca de geladeiras é realizada por meio do programa Enel Compartilha Eficiência, que promove substituição de refrigeradores para clientes da distribuidora de diferentes municípios. As geladeiras entregues pela Enel têm selo Procel de economia de energia, e podem consumir até 70% menos energia do que modelos antigos. Em watts, esse valor representa, para um aparelho antigo, o consumo médio de 90kWh/ mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kWh/hora/ mês.