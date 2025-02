Duque de Caxias ganha mural da artista Rafamon - Divulgação

Publicado 20/02/2025 21:39

Duque de Caxias - A instalação artística faz parte do LAB Cidades Criativas, um programa que promove a regeneração de espaços urbanos e ações de ocupação cultural em áreas públicas. O programa é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.



Tendo a rua como uma plataforma para expor seu trabalho, a muralista Rafamon falou sobre o poder que a arte tem de transformação na vida das pessoas:

“Estou extremamente honrada por fazer este trabalho aqui, pela primeira vez, pintando um mural na cidade de Duque de Caxias, e já percebendo a transformação do entorno. O colorido vai transformando as pessoas que estão passando ao redor, os moradores, a sensação de pertencimento, tendo um olhar pela cultura e pela arte. No lugar que era cinza, agora temos o colorido!”, completou a artista.



O secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, e a vice-prefeita, Aline do Áureo, que estão acompanhando a instalação de perto, também destacaram a importância da obra para a cidade, que vem atraindo olhares de quem passa todos os dias por uma das avenidas mais importantes do município:

“É a valorização do ser humano. As pessoas veem a cidade por outro prisma, com olhar cultural, com olhar humano e com olhar artístico. Isso dá uma outra referência para a nossa cidade”, destacou Aroldo Brito.

Já a vice-prefeita, revelou a sua impressão sobre a obra e deu um recado à população:

“É a expressão da arte, é a cultura viva na nossa cidade. Está ficando lindo. Vai acompanhando porque todo dia vai ter novidade neste paredão”.