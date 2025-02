Caxias Shopping promove programação infantil gratuita de Carnaval - Divulgação

Caxias Shopping promove programação infantil gratuita de CarnavalDivulgação

Publicado 20/02/2025 21:44

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, localizado na Baixada Fluminense, preparou uma programação especial para animar o Carnaval da garotada. Nos dias 1º e 2 de março, a Praça de Eventos será palco de uma festa cheia de diversão. O evento é gratuito e promete entreter toda a família.

Os pequenos foliões podem caprichar na fantasia e se preparar para muita animação. Durante os dois dias, a programação contará com o tradicional Bailinho Infantil, comandado por um DJ e uma equipe de animadores que irão promover brincadeiras, gincanas, provas de dança e outras atividades. Além disso, as crianças poderão participar de oficinas de pintura facial e de um desfile de fantasias aberto ao público. Os foliões serão convidados a sair em cortejo pelos corredores do shopping ao som de muita música, serpentina e confete.

A festa acontece das 14h às 18h e está aberta para todas as idades.



SERVIÇO - Bailinho de Carnaval – Caxias Shopping

Datas: 1º e 2 de março

Horário: das 14h às 18h

Local: Praça de Eventos – Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias/RJ