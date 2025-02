Defesa Civil de Caxias reúne lideranças comunitárias - Divulgação

Defesa Civil de Caxias reúne lideranças comunitáriasDivulgação

Publicado 21/02/2025 17:24

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil, realizou nesta quinta-feira (20), no auditório do Museu Ciência e Vida (Centro), um encontro com lideranças comunitárias e representantes de associações de moradores dos quatro distritos.



O objetivo foi apresentar o novo escopo a ser implementado pela Defesa Civil municipal, quanto as ações a serem desenvolvidas pelos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec). A Secretaria conta com o apoio das lideranças para reforçar o trabalho voluntário dos núcleos, com vistas a capacitação e preparação da população residente em áreas com risco de deslizamento e inundações, conforme determina o Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR).

Entre as ações apresentadas e tratada como prioritária, está o mapeamento das rotas seguras. Com a participação das comunidades, a Secretaria de Defesa Civil pretende mapear os melhores acessos para o deslocamento da população local até os pontos de apoio cadastrados, quando houver o risco iminente da ocorrência de desastre.



“Estamos reunindo as lideranças e representantes comunitários para apresentar a nova repaginação da Secretaria. Nesse primeiro encontro, estamos reforçando a importância dos Nupdecs e do monitoramento participativo, onde a comunidade vai trabalhar junto com os agentes operacionais e equipes técnicas no reconhecimento dos riscos das áreas onde moram, para que possam fazer o trabalho de prevenção com a Defesa Civil. Os Nupdecs têm papel fundamental na missão de salvar vidas e preservar os bens de cada cidadão”, destacou a Secretária de Defesa Civil, Kaline Marcelino.



O que é o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec)?



É um grupo de voluntários que trabalha para prevenir e minimizar riscos em áreas vulneráveis. O Nupdec é um elo entre a Defesa Civil e a comunidade. São atividades do Nupdec: monitorar moradias em áreas de risco; conscientizar e preservar o meio ambiente; difundir alertas da Defesa Civil; solicitar vistorias e atualizar cadastros de recursos materiais; orientar e prestar socorro mais imediato nas situações de calamidades e emergência; capacitar os moradores; e promover ações de proteção.

Para ser um voluntário, é preciso ser maior de idade e residir no município. A inscrição pode ser feita na Defesa Civil local.