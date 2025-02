Prefeito de Caxias institui calendário fixo de pagamento para servidores - Divulgação

Prefeito de Caxias institui calendário fixo de pagamento para servidoresDivulgação

Publicado 24/02/2025 17:44

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, anunciou nesta segunda-feira (24/02) a criação de um calendário fixo de pagamento para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Além disso, confirmou a antecipação do salário referente ao mês de fevereiro, que será depositado no dia 28/02, para todos os profissionais.



A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos profissionais que diariamente contribuem para o desenvolvimento da cidade. Com a definição de um calendário fixo, os servidores terão maior previsibilidade financeira, podendo organizar melhor seus compromissos. A medida também demonstra a preocupação do governo municipal com o bem-estar dos trabalhadores, reconhecendo a importância de um planejamento eficaz para a estabilidade econômica das famílias.



O prefeito Netinho Reis ressaltou a relevância da ação, destacando o respeito e a consideração por aqueles que colaboram para o crescimento de Duque de Caxias.

“Vamos antecipar também o salário de fevereiro de todos os servidores. Além disso, a publicação de um calendário fixo de pagamento é uma forma de reconhecer a dedicação desses profissionais e proporcionar a eles mais tranquilidade para que sigam desempenhando suas funções com excelência”, afirmou o prefeito.