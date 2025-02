Caxias recebe comissão da OAB para dialogar sobre desenvolvimento - Divulgação

Caxias recebe comissão da OAB para dialogar sobre desenvolvimento

Publicado 24/02/2025 17:47

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias recebeu, nesta segunda-feira (24/02) em reunião institucional, a Comissão de Advocacia Pública da OABRJ para debater temas essenciais ao desenvolvimento do município. O encontro contou com a presença do presidente da Comissão, Bruno Dubeux, do vice-presidente e Procurador-Geral do município, Fabrício Gaspar, e do Secretário Municipal de Fazenda, Carlos Melo.



Durante a reunião, foram discutidos desafios e investimentos estratégicos voltados para projetos estruturantes da cidade. Um dos pontos centrais foi a modernização e a institucionalização da Procuradoria Geral do Município (PGM), considerada essencial para garantir uma advocacia pública mais eficiente e preparada para atender as demandas da população duque-caxiense.



O Procurador-Geral de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar, destacou a importância de uma PGM moderna e estruturada, capaz de acompanhar as crescentes exigências jurídicas da administração municipal.

"Uma Procuradoria bem organizada e com recursos adequados fortalece a atuação jurídica da cidade, garantindo maior eficiência na defesa dos interesses do município e na prestação de serviços à sociedade", afirmou.



O prefeito Netinho Reis reconheceu a relevância da realização de um concurso público para a PGM como um passo essencial para fortalecer a atuação jurídica municipal. A Comissão de Advocacia Pública da OABRJ reforçou seu compromisso em apoiar a elaboração do edital, assegurando que o certame ocorra com transparência e excelência, alinhado aos melhores padrões da advocacia pública.