Fundec promove aula inaugural do curso de empreendedorismo - Divulgação

Fundec promove aula inaugural do curso de empreendedorismoDivulgação

Publicado 24/02/2025 17:52

Duque de Caxias - O prefeito Netinho Reis marcou presença na Aula Inaugural do Curso de Empreendedorismo e Educação Financeira, da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), no auditório do Museu Ciência e Vida, no Centro do município. Ele cumprimentou os participantes e destacou a importância da iniciativa de oferecer um curso como esse para a população:

“Tratar o empreendedorismo com a importância que ele merece no município foi uma das nossas propostas de campanha. A Fundec encampou essa proposta e espero que, quem tem um projeto ou quem já esteja empreendendo, encontre neste curso as ferramentas e informações necessárias para que tenha sucesso em seu negócio. Aproveitem muito bem essa oportunidade, pois ela pode mudar o seu futuro!”, disse o prefeito.



As alunas Ana Paula Faria (40 anos) e Rebeca (18 anos), mãe filha, que têm um ateliê de bem casados, estavam animadas com o início das aulas e falaram sobre o que as atraiu ao curso:

“Eu e minha filha Rebeca já estamos empreendendo e foi isso que nos trouxe até aqui. Eu vejo nesse curso uma oportunidade de ampliarmos a nossa visão, o conhecimento na educação financeira e também na gestão de redes sociais, para crescermos com nosso negócio. Nossa expectativa é muito positiva!”, declarou a mãe Ana Paula.



O curso de Empreendedorismo e Educação Financeira tem como objetivo fornecer conhecimentos para o desenvolvimento de habilidades necessárias para empreender, além de gerenciar finanças de forma eficaz. As matrículas seguem até que todas as vagas sejam preenchidas. Os interessados devem comparecer na Unidade CEDERJ, localizada na Avenida Marechal Floriano, n. 555, bairro 25 de Agosto, levando os seguintes documentos: RG - CPF - Comprovante de residência - Declaração escolar (comprovante do pré-requisito de escolaridade estabelecido, dentro do prazo de validade legal- 30 dias) - Uma foto 3x4. As aulas acontecem às quartas e sextas, das 8h às 12h; e às terças e quintas, das 13h às 17h.



Participaram também da aula a presidente da Fundec, Profª Roseli Duarte; o presidente da Câmara Municipal, vereador Claudio Thomaz; a futura primeira dama, Julia Moraes; entre outros.