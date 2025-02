Hemorio Caxias realiza campanha de doação de sangue no Carnaval - Divulgação

Hemorio Caxias realiza campanha de doação de sangue no CarnavalDivulgação

Publicado 24/02/2025 17:56

Duque de Caxias - Os doadores voluntários de sangue de toda a Baixada Fluminense têm ao seu dispor os serviços do posto de coleta avançado do Hemorio Caxias, localizado no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC).



Devido à queda nas doações, que contrastam com a alta demanda de sangue registrada no período de Carnaval, os postos de coletas do Hemorio em todo o estado estão em campanha, com o objetivo de incentivar a doação de sangue. Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg. O doador não precisa estar de jejum.



Em função do recesso de Carnaval, a unidade do Hemorio Caxias não funcionará nos dias 03, 04 e 05 de março, retomando os serviços, com seu horário normal, na quinta-feira, dia 06. Guarda Municipal por profissão e doador voluntário de coração, Marcelo, morador de Niterói, aproveitou a folga no trabalho para conhecer o novo posto de coleta de Duque de Caxias. Ele destacou a importância de doar, principalmente nessa época do ano, em que a demanda aumenta e as doações diminuem por todo o estado:

“Sou doador e sei que esse período de carnaval é quando as unidades recebem o maior número de vítimas, que muitas vezes dependem de transfusão de sangue para viver. Como não tem posto de coleta do Hemorio em Niterói, pesquisei e encontrei esse aqui em Caxias. Essa unidade vai ajudar muitos voluntários que, por falta de tempo e distância, acabam deixando de doar”, declarou o Guarda Municipal.



A unidade do Hemorio Caxias funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, localizado na Rodovia Washington Luiz, n. 3.200 (na altura do bairro Parque Duque). Para mais detalhes ou informações, o doador pode fazer contato, através do WhatsApp: (21) 9 9399-9191.