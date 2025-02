Duque de Caxias vai realizar concurso para contratar 400 guardas municipais - ArtVideo/Victor Hugo/Divulgação

Publicado 26/02/2025 17:03

Duque de Caxias - “É um momento que representa um marco fundamental para a segurança da nossa cidade:o concurso para a Guarda Municipal”, comemorou o presidente da Câmara de Duque de Caxias,

Claudio Thomaz (PRD), sobre as mensagens do Executivo criando 400 vagas, através de concurso

público, para a Guarda Municipal armada; e a que revoga a Lei nº 2.725/2015 e cria novo Plano de

Cargos, de Carreira e de remuneração para a categoria.

As propostas foram lidas no Expediente do Dia da sessão plenária de 25/02 e serão encaminhadas às comissões permanentes da Câmara para a emissão dos pareceres antes das votações em plenário.

“Este passo ganha ainda mais relevância após a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de que é constitucional a criação de leis municipais para que os guardas municipais atuem em ações de segurança”, explicou Claudio Thomaz.

Vale lembrar que a Câmara de Duque de Caxias autorizou o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal, em 2020, e a Lei nº 3.027 foi sancionada pelo então prefeito Washigton Reis (MDB), no dia 2 de junho do mesmo ano.A autorização foi dada com base no artigo 6º, inciso III, 1º e 3º da Lei Nacional nº 10.826/2003.



Mais manifestações na tribuna

A relevância dos dois projetos para o município que tem enfrentado um cenário crítico com o aumento da violência foi abordada pelo vereador Moisés Neguinho (PP).

“Nosso quantitativo, hoje, da Guarda Municipal está defasado. Tenho certeza de que com mais guardas municipais e armados, vamos ter mais segurança”.

O vereador Junior Reis (MDB) comentou que um dos maiores problemas, hoje, é a segurança.

“É responsabilidade do Estado, do Governo Federal, mas a lei hoje nos proporciona criar a Guarda Municipal armada, e a expectativa do prefeito Netinho Reis é que chegue a mil guardas municipais no seu mandato”.

O vereador Alex Freitas (Republicanos) ressaltou que é importante fazer um estudo sobre o impacto na folha de pagamento, a situação dos agentes dentro do Plano Nacional de Segurança que possui um piso diferenciado para a Guarda Municipal, assim como a reestruturação dos agentes de

trânsito.

“O Plano de carreira para os guardas municipais já é um avanço, uma porta que se abre para a gente poder resolver os planos de carreiras de outras categorias”.



Juliana do Táxi (PL) disse também que é fundamental haver o Plano de Cargos, de Carreira e de remuneração para os servidores da saúde. Quanto à valorização da Guarda Municipal, ela foi

enfática:

"Fico muito feliz de estar nesta Casa para aprovar o que há anos estamos lutando”.

Por sua vez, o vereador Vitinho Grandão (PL) parabenizou o prefeito Netinho Reis.

“Ele vem cumprindo com o seu compromisso de campanha, que era aumentar e armar a Guarda Municipal.

Já fiz um pedido de audiência pública para falarmos sobre o assunto”.

Os vereadores Leandro Guimarães (MDB) e Naná (PL) reuniram-se com o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar e foram informados que Duque de Caxias conta com o efetivo de 800 policiais.

“Tenho certeza de que esta ação do governo municipal, trazendo 400 profissionais para contribuírem diretamente com a segurança, vão garantir mais de 50% do efetivo de

segurança pública nas ruas de Duque de Caxias”, disse Leandro.

Para a vereadora Andreia Zito (PV), as propostas do Executivo vêm no momento certo.

“Há 20 anos não é realizado concurso público para a Guarda Municipal e, hoje, termos a oportunidade

de votar projetos importantes como estes me deixa muito feliz”.

Catiti (PDT) se manifestou em relação à fala do presidente Claudio Thomaz.

“O senhor trouxe esclarecimentos que dão segurança a nós, vereadores, para apreciarmos os projetos e

votarmos com a consciência tranquila. O que o cidadão mais deseja é ter uma cidade segura”.

O vereador Marquinho Oi (União Brasil) também se mostrou favorável à Guarda Municipal armada

após a fala do presidente.

“Pode contar com meu apoio porque o seu discurso foi muito esclarecedor”.

Líder de governo, o vereador Eduardo Moreira (MDB) destacou a parceria do Executivo com o Legislativo.

“O governo funciona em conjunto com esta Casa, escutando aqueles que representam a população. Quanto às mensagens sobre a Guarda Municipal, é apenas o início. Um início de muita responsabilidade e respeitando o que foi prometido".

O presidente Claudio Thomaz ressaltou que com os agentes armados, o município terá que assumir algumas responsabilidades.

“A Guarda Municipal não se equipara aos demais órgãos de polícia, mas atua em sinergia com eles, cada um dentro de suas atribuições” e complementou: “com esse novo concurso, o prefeito Netinho Reis demonstra o seu compromisso com a segurança, investindo naqueles que estão na linha de frente da proteção dos cidadãos”.