Duque de Caxias ganha mural da artista Rafamon

Publicado 26/02/2025 21:12

Duque de Caxias - Mais cores para Caxias! Foi inaugurado o mural criado pela artista Rafamon. A mineira, que escolheu o Rio de Janeiro para viver, é destaque no cenário urbano com obras carregadas de cores e criatividade. O paredão, pintado pela muralista fica próximo à Praça da Bíblia, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, uma das principais vias de Duque de Caxias.



A obra foi realizada em 10 dias e foram necessárias 800 latas de spray para cobrir o mural de 1.200 metros quadrados:

“Depois de dez dias entregando esse mural, que eu fiz com muito amor para a cidade, eu só tenho que agradecer a população de Duque de Caxias, que me acolheu, recebeu e me passou toda essa energia, esse carinho durante o tempo que estive aqui. Muito obrigada! Este painel é para vocês. Viva Caxias! Viva a arte!”, declarou a artista.



O projeto foi possível porque o município da Baixada Fluminense foi contemplado pela segunda edição do Lab Cidades Criativas, um programa que promove a regeneração de espaços urbanos e ações de ocupação cultural em áreas públicas, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e recebe apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.



A vice-prefeita Aline do Áureo falou da importância de receber este projeto na cidade:

“É um presente para a nossa cidade, através da parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, mas também, através dessa grande artista e muralista, Rafamon, que nos presenteia com essa belíssima obra, trazendo cidadania, empatia, transformando o paredão, que estava morto, com muita vida, muita emoção. A gente fica muito feliz com esse presente”, declarou Aline.

Durante a obra, o paredão, que antes era cinza, ganhou o olhar atento da população que passa todos os dias pela avenida. O secretário de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, Aroldo Brito, explicou este movimento:

“A cultura, além de divertir, de fazer bem, ela liberta o ser humano, engrandece, colabora para a melhoria da qualidade de vida de todo cidadão do nosso estado, do nosso país”.