Praça do Barrão é revitalizada em Duque de Caxias

Praça do Barrão é revitalizada em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 26/02/2025 21:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do estado, inaugurou a revitalização da Praça do Barrão, no bairro Dr. Laureano. Localizado na Travessa Ipanema, o espaço de lazer foi completamente reformado, recebendo um moderno campo de grama sintética, urbanização do entorno com piso intertravado com rampas para maior acessibilidade, além da construção de um novo vestiário moderno e funcional. O projeto também incluiu a reforma das residências ao redor da praça, com reboco e pintura, além da instalação de novas mesas e bancos para áreas de convivência e um novo paisagismo, tornando o ambiente ainda mais acolhedor para os moradores.



Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Netinho Reis ressaltou a importância das reformas de praças e afirmou o compromisso de entregar grandes obras à população.

“A recuperação dos espaços públicos é fundamental para a qualidade de vida da nossa população. Estou muito feliz com essa entrega de praça, mas vem muito mais por aí. Estamos inaugurando creches e escolas, organizando o salário dos servidores, realizando mutirões de saúde, é um governo que começou a 200km por hora. Esse é nosso compromisso com a população e em breve vamos entregar a canalização do canal Jacatirão para a população dessa região”, afirmou o prefeito.



Para Ronaldo Gomes da Silva, morador do bairro, há 65 anos, a reforma representa um grande avanço para a região.

“Estamos muito felizes. Aqui era só um campo, quem nem cercado era, e agora temos uma bela praça, iluminada e com brinquedos para nossas crianças se divertirem. Esse era um sonho antigo, e tá muito bonito”, disse ele.



A iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, de revitalizar os espaços públicos de lazer, promovendo ambientes mais seguros e agradáveis para a população de Duque de Caxias. A cerimônia contou com a presença do prefeito Netinho Reis, do secretário de Obras, Valber Januario, além de autoridades municipais e estaduais, que destacaram a importância de novas praças para o uso da população.