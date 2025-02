Secretaria de Saúde faz prestação de contas na Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 26/02/2025 21:31

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde para prestação de contas referentes ao 3º quadrimestre de 2024 (setembro a dezembro). Conforme a Lei Complementar nº 141/2012 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 459/2012, a pasta precisa apresentar ao Legislativo um relatório detalhado da gestão da Saúde.



O superintendente da Câmara e ex-vereador, Nivan Almeida, intermediou a audiência. Estiveram presentes, a presidente da Comissão de Saúde, Juliana do Táxi (PL), o relator da comissão, Alex Freitas (Republicanos), e os vereadores Leone (MDB), Michel Reis (SD), Andreia Zito (PV), Naná (PL), Serginho do Pilar (PP), Moisés Neguinho (PP), Leandro Enfermeiro (PRD), Marquinho Dentista (Republicanos), Drª Fernanda Costa (MDB) e Leandro Guimarães (MDB). O ex-vereador Alex da Juliana do Táxi acompanhou a audiência.



A diretora do Departamento de Atenção à Saúde, Célia Guerra, a fisioterapeuta Gabriela do Departamento de Reabilitação, Ludmila do Departamento de Saúde Bucal e Rita, coordenadora da Estratégia da Saúde da Família fizeram as explanações do relatório com os números de atendimentos e valores investidos na saúde, em Duque de Caxias.

As informações apresentadas são provenientes dos relatórios gerenciais do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público em Saúde (SIOPS). Conforme o relatório, o total da receita realizada pelo município foi de R$ 4.155.719.226,65. A Prefeitura de Duque de Caxias investiu de R$ 252.600.945,98 em recursos próprios na saúde.



A receita arrecadada entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde foi de R$352.426.973,78. O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de Saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências foi de 18,97%, quando, constitucionalmente, o mínimo é de 15%.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes teve um total de 24.174 consultas e procedimentos ambulatoriais. Já o Hospital Infantil Padre Guilherme, inaugurado em junho de 2022, encerrou o 3º quadrimestre de 2024, com 13.609 atendimentos classificados entre Emergência (prioridade imediata); Muito Urgente (alta prioridade); Urgente (prioridade); Pouco Urgente (média prioridade) e Não Urgente (baixa prioridade).



Na UPA 24h Walter Garcia Borges, esses números chegaram a 23.288 consultas. Na UPA Beira Mar, foram 48.153 atendimentos. Já o Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher (CRAESM) realizou 48.100 atendimentos em diversas especialidades. Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) II e IV, os Centros de Fisioterapia Lourival Franco, Pilar, Vila São Luiz, Policlínica Hospital Duque de Caxias alcançaram 29.502 atendimentos. As UPAs 24h Parque Lafaiete e Sarapuí realizaram 40.625 e 38.542 consultas, respectivamente.



A Policlínica Municipal registrou 100.367 atendimentos em diversas especialidades. O Hospital Municipal do Olho (Júlio Cândido de Brito) fez 496.922 procedimentos oftalmológicos. Já o Hospital Infantil Ismélia Silveira realizou 29.227 consultas ambulatoriais. O Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) encerrou o 3º Quadrimestre de 2024 com 3.993 atendimentos; e o Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA), com 7.948.



As Unidades pré-hospitalares de Saracuruna, Parque Equitativa, Campos Elíseos, Pilar, Imbariê e Xerém totalizaram 415.226 atendimentos ambulatoriais e de emergência; e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 7.697 atendimentos no 3º quadrimestre de 2024. Com relação ao Departamento de Reabilitação, o vereador Alex Freitas questionou em que local está funcionado o Centro de Fisioterapia do Pilar.



