Fundec busca parceria com Marinha e Panamá para qualificação

Fundec busca parceria com Marinha e Panamá para qualificaçãoDivulgação

Publicado 26/02/2025 21:21

Duque de Caxias - Nesta terça-feira (25), uma reunião na Base dos Fuzileiros do Rio Meriti, em Duque de Caxias, uniu Fundec, Marinha e o Consulado Geral do Panamá, com objetivo estratégico de alinhar a parceria entre o Instituto Nacional de Formação Profissional e Capacitação para o Desenvolvimento Humano do Panamá (INADEH) e a Fundec, visando a criação da Sala Panamá.



A iniciativa busca capacitar profissionais para a indústria marítima, garantindo que a mão de obra tenha as competências técnicas e acadêmicas exigidas pelo setor. Além disso, foram discutidas diversas outras possíveis parcerias que beneficiarão alunos em cursos como Redação para Concurso e Operador de Drone.



Além do foco técnico, a capacitação enfatizará valores morais e éticos, fundamentais para a atuação em alto-mar. Essa qualificação ampliará as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, fortalecendo a empregabilidade na região. A parceria reforça o compromisso da Fundec e da Prefeitura de Duque de Caxias com a qualificação profissional e o desenvolvimento econômico, ampliando oportunidades para trabalhadores que desejam ingressar no setor marítimo.

A reunião contou com a presença de autoridades, como os capitães de Fragata, Frederico Brandão e Raphael Correia; o capitão de Corveta, Jhonathan Roberto; o Cônsul Geral do Panamá, Dr. Ruben Dario Arguelles; a presidente da Fundec, Profa. Roseli Duarte; a diretora de Educação, Denise Massad; o coordenador de Comunicação Ramon Brito; o Superintendente de Relações Institucionais, Dr. Wilson Miguel; e o diretor de Relações Internacionais, Antônio Pereira.