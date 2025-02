Aprovado por unanimidade projeto que beneficia os conselheiros tutelares de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 26/02/2025 21:37

Duque de Caxias - Com os 29 vereadores de Duque de Caxias, em plenário, na sessão de 25/02, foi aprovado à unanimidade, em dois turnos, a mensagem nº 01/2025 do Executivo, com o Projeto de Lei nº 01/2025, alterando a Lei nº 2475/2012 que trata da instituição, estrutura, funcionamento e processo de escolha dos conselheiros tutelares. Presentes à sessão, os conselheiros tutelares aplaudiram a aprovação do PL.



“Quero saudar os conselheiros aqui. Hoje é unanimidade a presença dos vereadores tamanha a importância da matéria”, disse o presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD). Também na tribuna, antes da votação, o vereador Junior Reis (MDB) comentou o projeto. “É um dia muito importante. Podem ter certeza de que meu voto é certo e garantido na aprovação do projeto”.



Alex Freitas (Republicanos) ressaltou a atuação do presidente da Câmara, Claudio Thomas e do prefeito Netinho Reis (MDB) em relação à proposta, pois, prontamente abriram o diálogo com os demais vereadores e conselheiros.

“Quando a mensagem chegou aqui nos reunimos com o prefeito e tivemos a oportunidade de saber como será conduzido o reajuste e discutir outros temas que valorizem a categoria”.



Alguns vereadores também reiteram o pedido para que a saúde também tenha o seu Plano Cargos, de Carreira e de remuneração, pois é uma demanda antiga dos servidores. O projeto segue para a sanção do prefeito Netinho Reis.



Manifestações



Na tribuna, os vereadores apresentaram diversos temas relevantes para o município, como: melhorias na educação e na saúde, os problemas causados pela poluição visual nas ruas da cidade, a precariedade dos serviços da empresa Águas do Rio, a necessidade de mais rigor nas fiscalizações da Secretaria de Obras e na de Limpeza Urbana e das inaugurações e obras que irão acontecer brevemente.



Os vereadores ainda adiantaram os seus votos de aprovação aos projetos referentes à Guarda Municipal que serão encaminhados às comissões permanentes da Casa para a emissão dos pareceres e, logo após, a votação em plenário.



Manifestaram-se os vereadores Leone (MDB), Andreia Zito (PV), Moisés Neguinho (PP), Dr. Maurício (PRD), Alex Freitas (Republicanos), Juliana do Táxi (PL), Vitinho Grandão (PL), Marquinho Oi (União Brasil), Leandro Enfermeiro (PRD), Junior Reis (MDB), Leandro Guimarães (MDB), o líder de governo Eduardo Moreira (MDB) e o presidente Claudio Thomaz (PRD).



Homenagem



Os vereadores e o público presente à sessão de 25/02 fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ex-vereador, Elias Pessanha, falecido na segunda-feira (24). Ele era tio do vereador Alex Freitas e pai do ex-vereador Marquinho Pessanha.