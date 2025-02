Baixada (R)Existe: Festival une cultura e resistência - Ilovecamerinha/Divulgação

Publicado 26/02/2025 21:46

Duque de Caxias - A Baixada Fluminense segue mostrando sua força e resiliência por meio da cultura e da coletividade. No próximo dia 15 de março, a Praça dos Direitos Humanos, em Nova Iguaçu, será palco de mais uma edição do Festival Baixada (R)Existe, um evento que une arte, mobilização social e solidariedade. Criado por um coletivo de Duque de Caxias.

Criado como resposta ao descaso histórico do poder público e à marginalização da Baixada Fluminense, o festival se consolidou como um espaço de resistência, valorizando a identidade local e cobrando políticas públicas efetivas.



O festival reúne coletivos, artistas e ativistas em uma programação diversificada. Haverão rodas de conversa e debates, abordando temas como racismo ambiental e políticas públicas, bem como palestras e oficinas focarão na elaboração de projetos para fortalecer a comunidade e pressionar o governo por mudanças estruturais. Como na primeira edição, na segunda metade a música toma conta do evento, com DJs e artistas locais subindo ao palco até a madrugada.



Além da programação artística, a edição de 2025 reforça sua vocação solidária, arrecadando doações para vítimas de enchentes e promovendo ações de apoio às comunidades afetadas.



A última edição do festival, realizada em fevereiro de 2024, reuniu cerca de mil pessoas e arrecadou uma tonelada de alimentos para famílias atingidas pelas chuvas na região. Mais de 35 artistas participaram, dando visibilidade à potência cultural da Baixada Fluminense. A iniciativa também contou com cobertura da mídia local, fortalecendo o alcance da mobilização.

Para 2025, os organizadores buscam novas parcerias e patrocinadores dispostos a apoiar financeiramente ou estruturalmente o evento. Empresas e marcas que se identificam com a causa podem contribuir de diferentes formas, desde apoio logístico até doações de alimentos e materiais essenciais.



O Festival Baixada (R)Existe depende da colaboração coletiva para seguir impactando positivamente a região. Quem deseja contribuir pode entrar em contato pelo Instagram @baixadarexiste ou pelo telefone (21) 96521–9107.



Seja por meio da arte, da mobilização política ou da solidariedade, a Baixada Fluminense reafirma sua existência e resistência. O festival não é apenas um evento, mas um movimento contínuo de transformação social.



SERVIÇO:

Festival Baixada (R)Existe.

15/03, a partir das 10h.

Praça dos Direitos Humanos

Via Light, s/n, Centro, Nova Iguaçu/RJ.

https://instagram.com/baixadarexiste/