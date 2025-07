Caxias entrega remédios de graça com programa 'Remédio em Casa' - Divulgação

Publicado 25/07/2025 22:51

Duque de Caxias - Há quatro meses, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, dava início ao Programa Remédio em Casa, com o objetivo de facilitar o acesso gratuito a medicamentos listados na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) e aos insumos padronizados pelo Departamento de Farmácia Central. O Remédio em Casa também garante que pacientes com comorbidades ou que residam em áreas distantes possam receber os insumos sem precisar se deslocar até a sede da Secretaria de Saúde, o que reduz custos e otimiza o tempo dos usuários.



Para Juliana Kobi, responsável pela programação e pela logística das entregas aos pacientes cadastrados, a importância do programa vai além da entrega de remédios, uma vez que promove também dignidade, inclusão social e redução da sobrecarga familiar desses pacientes.

“Aqui, na Farmácia Central, preparamos todo o material que vai ser entregue mensalmente nas casas dos beneficiados. Isso demanda organização, logística e muita atenção, para que remédios e insumos cheguem aos pacientes com antecedência, assegurando que o tratamento não seja interrompido”.

Os números alcançados pelo programa, nesses quatro meses, reforçam a importância da iniciativa para os pacientes atendidos. Atualmente 115 pacientes são beneficiados com a entrega de medicamentos, de fraldas descartáveis, de insumos, de fórmulas nutricionais, de suplementos e espessantes alimentares, contabilizando mais de 6 mil medicamentos, mais de 17 mil pacotes de fraldas geriátricas e mais de 11 mil insumos.



Marcelo Bastos é paciente cadeirante e está inscrito no programa desde o seu lançamento. O morador de Jardim Primavera afirmou, sem dúvidas, que o Remédio em Casa mudou a sua vida.

“Por eu ser cadeirante, esse programa tem me ajudado muito e também à minha família, porque sempre foi muito difícil o nosso deslocamento até a Secretaria de Saúde. Agora, todo mês, pontualmente, recebo, em casa, meus medicamentos, as fraldas e até o material pra curativo, tudo de graça! Tenho amigos que também fazem parte do programa, e todos falam muito bem do serviço”.

Nova Farmácia Central

Desde de março, a Farmácia Central funciona em um novo galpão, instalado no Parque Duque, o que possibilita à Secretaria Municipal de Saúde armazenar um volume muito maior de medicamentos e de materiais. Com o novo espaço, a Farmácia Central ganhou melhor estrutura, controle e agilidade no abastecimento das unidades de saúde. Isso significa mais eficiência, remédios chegando mais rápido e uma logística muito melhor para atender à população.

“A Farmácia Central funciona como uma grande central de abastecimento. Além das entregas para os pacientes cadastrados no Remédio em Casa, somos responsáveis por abastecer, com medicamentos, com materiais e com insumos, todas as unidades da rede municipal de saúde”, informou a Superintendente da Farmácia Central, Marcelle Gonçalves.