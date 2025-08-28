Resultado da prova do concurso da Guarda Municipal de Caxias sai na próxima semanaDivulgação
Resultado da prova do concurso da Guarda Municipal de Caxias sai na próxima semana
São 400 vagas imediatas.
Caxias promove capacitação para preencher sistema de agravos de notificação
Ação foi realizada no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo
Caxias celebra força de mais de 10 mil voluntários da Defesa Civil
Uma das iniciativas de destaque é a implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil
Prainha, em Duque de Caxias, vai ganhar nova escola bilíngue
Nova unidade vai receber o nome de Escola Municipal Professor Maurício Eugênio Figueiredo
Caxias celebra dia do psicólogo no Hospital Moacyr do Carmo
Cidade é referência em saúde mental, com uma rede estruturada
Violência contra mulher é tema de encontro no Hospital Saracuruna
Ação faz parte da campanha Agosto Lilás
