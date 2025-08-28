Resultado da prova do concurso da Guarda Municipal de Caxias sai na próxima semana - Divulgação

Publicado 28/08/2025 21:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que, na próxima terça-feira (02/09), será divulgado o resultado da prova escrita do concurso da Guarda Municipal Armada, que oferece 400 vagas imediatas. O resultado estará disponível no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pela organização do certame: www.idib.org.br. No dia seguinte, 03 de setembro, será publicada a lista com os convocados para as próximas fases, que incluem a aferição de altura e o Teste de Aptidão Física (TAF).

O secretário municipal de Administração, Orçamento e Planejamento, Fabrício Abílio Duarte de Moura, destacou a importância do concurso para a cidade.

“Esse concurso é um momento histórico para Duque de Caxias. Estamos oferecendo 400 vagas de imediato, o que significa um reforço expressivo para a segurança e a organização da cidade. A Guarda Municipal Armada terá papel fundamental no apoio às forças de segurança, na proteção do patrimônio público e na garantia do bem-estar da população”, afirmou.

A Prefeitura reforça que todas as informações oficiais sobre o concurso devem ser acompanhadas exclusivamente pelo site do IDIB: www.idib.org.br