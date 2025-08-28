Ane Lopes é convidada para roda de samba gratuita em Caxias - Divulgação

Publicado 28/08/2025 21:19

Duque de Caxias - A Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, recebeu a cantora Ane Lopes como a convidada de Tiago Testa para se apresentar na 16ª Edição do Circuito Cultural Boca Pra Fora. Filha do músico Carlinhos Tcha Tcha Tcha, Ane é nascida e criada no meio da música e tem uma trajetória marcada por participações em rodas de samba. Ao se apresentar no Circuito Cultural, a cantora falou o que não pode faltar para o público caxiense.

“Eu gosto muito de cantar em Caxias porque a galera daqui é muito pulsante, gosta de tudo. Então, não podem faltar músicas alto astral para animar todo mundo, e a minha música de trabalho que eu lancei recentemente nas plataformas digitais chamada “Demais”, uma música de Arlindo Cruz. Então, vai ter muito partido alto e muito samba de amor também”, comentou a artista.

Após a sambista deixar o palco, Tiago Testa e os integrantes do Boca Pra Fora convidaram o cantor Dioguinho da Serrinha, irmão do Pretinho da Serrinha, para uma participação especial no Circuito. Toda semana, são quatro horas ininterruptas de samba, e o público ainda pode aproveitar a gastronomia local. O projeto é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.