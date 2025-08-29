Duque de Caxias tem primeiro dia de atuação da Patrulha da Madrugada - Divulgação

Publicado 29/08/2025 18:28

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, acompanhou pessoalmente a primeira ronda da Patrulha da Madrugada. Viaturas percorreram ruas de diferentes distritos do município, reforçando a presença das forças de segurança.

“Nosso compromisso é cuidar da população de Duque de Caxias. Com a Patrulha da Madrugada, queremos garantir que cada cidadão possa sair cedo de casa para trabalhar com tranquilidade e segurança”, destacou o prefeito.

Duque de Caxias tem primeiro dia de atuação da Patrulha da Madrugada Divulgação

Além de novas viaturas, a Prefeitura vem investindo em ações de segurança, como os kits de demolição, que retiram cerca de 20 toneladas de barricadas por dia, formado por quatro retroescavadeiras e quatro caminhões, a implantação de torres de monitoramento com reconhecimento facial e a instalação de câmeras pela cidade.

Nos próximos meses, mais mil câmeras de vigilância serão instaladas em pontos estratégicos do município. Com as novas medidas, Duque de Caxias reforça o compromisso de proteger os moradores e ampliar a integração entre município, estado e forças de segurança.