Duque de Caxias tem primeiro dia de atuação da Patrulha da Madrugada

Duque de Caxias tem primeiro dia de atuação da Patrulha da MadrugadaDivulgação
Viaturas percorreram ruas de diferentes distritos do município
Viaturas percorreram ruas de diferentes distritos do município
Ane Lopes é convidada para roda de samba gratuita em Caxias
Festa é comandada por Tiago Testa
Resultado da prova do concurso da Guarda Municipal de Caxias sai na próxima semana
São 400 vagas imediatas.
Caxias promove capacitação para preencher sistema de agravos de notificação
Ação foi realizada no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo
Caxias celebra força de mais de 10 mil voluntários da Defesa Civil
Uma das iniciativas de destaque é a implantação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil
Prainha, em Duque de Caxias, vai ganhar nova escola bilíngue
Nova unidade vai receber o nome de Escola Municipal Professor Maurício Eugênio Figueiredo
