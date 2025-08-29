Hospital do Olho de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 29/08/2025 18:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementou um novo canal de atendimento para facilitar a marcação de consultas no Hospital do Olho, pelo número 0800 000 36 27. A iniciativa visa modernizar o acesso da população aos serviços oftalmológicos, oferecendo mais agilidade, comodidade e transparência. Com a nova ferramenta, moradores do município poderão agendar suas consultas de forma prática, sem necessidade de longas filas ou de deslocamentos.



Pensando nas pessoas que têm dificuldade de acesso à internet ou na utilização do WhatsApp no celular, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o Hospital do Olho está disponibilizando também o atendimento de forma presencial, por meio do qual um agente da unidade fica à disposição dos munícipes para dar a orientação necessária a eles, a fim de que o agendamento da consulta seja efetivado. Desde o lançamento do novo canal de atendimento, mais de nove mil consultas já foram agendadas na unidade.

O Hospital do Olho é referência no estado, oferecendo atendimentos especializados e gratuitos em diversas áreas da oftalmologia. Com o novo sistema de agendamento, a Prefeitura aplica a tecnologia a serviço da população para que seja disponibilizado a todos um atendimento mais humanizado e eficiente.