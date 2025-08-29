Vereadores ressaltam ações e encaminham pedidos à Prefeitura de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores ressaltam ações e encaminham pedidos à Prefeitura de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 29/08/2025 18:37

Duque de Caxias - Diversas indicações foram lidas na sessão plenária de 28/08 da Câmara de Duque de Caxias pela vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariou os trabalhos da Mesa Diretora, a pedido do presidente em exercício Junior Reis (MDB).



Os pedidos foram para construção de campo de futebol no bairro Covanca; disponibilização de uma unidade móvel, no Primeiro Distrito, para realização exames para atender o público feminino; asfalto, iluminação de led e saneamento básico no Morro do Sapê, em Xerém; e construção de quadra poliesportiva no bairro Centenário.



Os vereadores também solicitaram a intervenção do Executivo junto ao Governo do Estado a fim de disponibilizar patrulhamento com agentes da Guarda Municipal em parceria com a Polícia Militar no bairro 25 de Agosto, nos horários da manhã e noite, nos dias úteis e finais de semana.



Outras demandas foram para construção de praça em Parada Angélica, operação tapa-buracos no Pilar; reforma da grama sintética e revitalização da praça do campo do Rondon, no bairro Leopoldina; construção de praça em Santa Cruz da Serra; troca de rede de esgoto e construção de uma UBS no Morro do Remido, no bairro Copacabana.



Manifestações na tribuna



O vereador Serginho (MDB) justificou sua indicação parlamentar que solicita ao Executivo o encaminhamento de mensagem à Câmara com o projeto de lei desobrigando o pagamento de IPTU cujo imóvel estiver em área com alto índice de criminalidade e cercada por barricadas.



Ações na Câmara



Há pouco mais de um mês na Câmara, o vereador Saulo Henrique (PL) enumerou suas atividades e a satisfação de poder contribuir com o desenvolvimento do município de Duque de Caxias.

“Já fizemos mais de 100 indicações nesta Casa para que possam ser lidas no plenário e mais de 20 projetos de lei que terão impactos muito positivos na vida da população”.



Saulo Henrique apontou as suas demandas, entre elas para o Banco de Sangue do município. O vereador também destacou seus projetos visando a melhoria da educação no município e em relação ao trânsito. Saulo Henrique salientou ainda sua preocupação com o grande número de deficientes visuais, em Duque de Caxias.

“O Hospital do Olho trata das pessoas que não têm a sua cegueira total, porque uma vez que se perde totalmente a visão, não tem como mais recuperá-la”, disse ele apontando para melhor mobilidade e acessibilidade nas ruas, como o piso tátil nos pontos de ônibus e as botoeiras sonoras nos sinais.