Águas do Rio leva serviços e lazer ao Parque Vila Nova, em Caxias - Divulgação

Publicado 29/08/2025 18:39

Duque de Caxias - Moradores e comerciantes do Parque Vila Nova, em Duque de Caxias, terão acesso a uma série de serviços da Águas do Rio de 9h às 16h deste sábado, 30. A ação acontecerá na quadra esportiva que fica em frente à associação de moradores local, na Rua Primeiro de Julho, s/nº.

Durante o evento, os clientes poderão solicitar a troca de titularidade, negociar débitos, atualizar dados cadastrais e solicitar nova ligação, além de esclarecer dúvidas diretamente com a equipe da concessionária.

Para tornar o dia ainda mais especial, a programação inclui atividades educativas voltadas para as crianças, além de pula-pula e distribuição de pipoca e água gelada. A ideia é garantir a diversão dos pequenos enquanto os responsáveis estão sendo atendidos pelos profissionais da concessionária, que integra o grupo Aegea.

Segundo Jones de Andrade, gerente comercial da Águas do Rio, durante a ação será possível dar orientações sobre o uso consciente da água e a importância da atualização do cadastro de clientes.

"Nosso compromisso vai além de fornecer água tratada e de qualidade à população. Queremos também promover dignidade. Com uma conta de água em seu nome, você passa a ter um comprovante de residência, um documento fundamental que abre portas para diversas conquistas, como acesso a benefícios sociais, serviços públicos e oportunidades que transformam vidas", afirmou Andrade.

Acesso à água tratada e impacto social

Nos últimos anos, o Parque Vila Nova tem vivenciado importantes avanços no acesso à água potável. Por meio do programa Vem com a Gente, a Águas do Rio já implantou mais de 8.370 metros de rede de abastecimento, beneficiando diretamente cerca de 13 mil pessoas. Antes, muitos moradores precisavam recorrer a soluções improvisadas ou buscar água em outras ruas; agora, contam com água de qualidade nas torneiras.

Essas melhorias representam mais saúde, dignidade e qualidade de vida para a população local, reforçando o compromisso da concessionária com o desenvolvimento social da comunidade.