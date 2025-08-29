Caxias entrega novas viaturas e equipamentos para combater violência - Divulgação

Publicado 29/08/2025 18:45

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou novas viaturas para a Guarda Municipal, reforçando a parceria com o Governo do Estado. O prefeito Netinho Reis também entregou ao Batalhão da Polícia Militar de Duque de Caxias, 15º BPM, retroescavadeiras, caminhões e viatura para a equipe do Programa Estadual de Integração de Segurança (PROEIS).

O Programa Caxias Livre é uma parceria com o 15º BPM para retirar as barricadas colocadas por criminosos que tentam impedir o ir e vir da população. Já o Programa Patrulha Noturna foi criado para atuar durante a madrugada e para garantir a segurança de quem circula pela cidade nesse horário; além de reforçar o patrulhamento entre 03h00 e 12h00, outra parceria com o Batalhão de Duque de Caxias.

O comandante da Polícia Militar, Marcelo Menezes, participou da cerimônia de entrega das viaturas e destacou a importância da integração entre o município e estado.

“Para vencer o desafio de fazer e de entregar um serviço de qualidade para a população na segurança pública.”

Como parte do programa para assegurar esse direito, o prefeito entregou também novas viaturas à Guarda Civil Municipal, as quais vão ser empregadas no patrulhamento dos bairros nos quatro distritos e cinco motocicletas para atuar no trânsito.



O prefeito Netinho Reis destacou a parceria com o governo do estado, por meio da Polícia Militar, para combater a criminalidade e anunciou a instalação de câmeras de segurança.

“São 1000 câmeras com reconhecimento facial e de placa de veículos que serão instaladas em locais indicados pela Polícia Militar".



O secretário de Segurança Pública do município, Vinicius Carvalho, enfatizou que a entrega das viaturas é uma resposta à criminalidade.

“Significa cobrir mais áreas, tornando o policiamento mais presente e acessível em locais que antes poderiam ser menos atendidos.”



Estiveram presentes, na cerimônia, o deputado federal Gutemberg Reis, o deputado estadual Rosenverg Reis, a vice-prefeita Aline do Áureo, Secretários Municipais, o presidente da Câmara de Vereadores Claudio Thomaz, o comandante da Guarda Municipal, Benízio Terra, vereadores e representantes da sociedade civil.