Duque de Caxias - Neste sábado (27), acontece o Dia D Estadual da Vacinação Antirrábica e a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover ações de imunização de cães e gatos, das 9h às 12h, em cinco polos instalados nos quatro distritos da cidade.
Confira os locais de vacinação antirrábica, neste sábado (27), no município:
- FIGUEIRA: Praça da Figueira Estrada Velha do Pilar (Esquina com Av. Dona Tereza Cristina); - COPACABANA: Praça do Franciscão Rua Luís Aranha; - XERÉM: Praça Zeca Pagodinho Estrada de Xerém (Ponto final – em frente à antiga rodoviária); - NOVA CAMPINAS: Praça de Nova Campinas Avenida Expedicionário Osvaldo de Souza; - TAQUARA: Praça São Paulo Rua Luiz Alves de Lima.
A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem, como função, a execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de arboviroses, todas de relevância para a saúde pública no município.
O atendimento ao público acontece pelo Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810, ou de forma presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
O contato por e-mail pode ser feito por meio do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com
