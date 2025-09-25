Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, uma doença letal que pode afetar humanos - Foto: Ilustração

Vacinação antirrábica protege animais e previne a raiva, uma doença letal que pode afetar humanosFoto: Ilustração

Publicado 25/09/2025 16:02

Duque de Caxias - Neste sábado (27), acontece o Dia D Estadual da Vacinação Antirrábica e a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover ações de imunização de cães e gatos, das 9h às 12h, em cinco polos instalados nos quatro distritos da cidade.

Confira os locais de vacinação antirrábica, neste sábado (27), no município:

- FIGUEIRA: Praça da Figueira

Estrada Velha do Pilar (Esquina com Av. Dona Tereza Cristina);

- COPACABANA: Praça do Franciscão

Rua Luís Aranha;

- XERÉM: Praça Zeca Pagodinho

Estrada de Xerém (Ponto final – em frente à antiga rodoviária);

- NOVA CAMPINAS: Praça de Nova Campinas

Avenida Expedicionário Osvaldo de Souza;

- TAQUARA: Praça São Paulo

Rua Luiz Alves de Lima.

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem, como função, a execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de arboviroses, todas de relevância para a saúde pública no município.

O atendimento ao público acontece pelo Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810, ou de forma presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O contato por e-mail pode ser feito por meio do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com