Hospital de Saracuruna já realizou mais de mil cirurgias bariátricasDivulgação

Publicado 25/09/2025 16:17

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início ao programa Linha de Cuidado de Sobrepeso e Obesidade no município. Entre os serviços de atendimento especializado oferecidos àqueles que são acompanhados pelo programa, está a cirurgia bariátrica, que tem como unidade de referência o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Com três anos de implantação, o programa bateu mais uma marca importante no HMAPN. No último dia 18 de setembro, o hospital realizou a cirurgia bariátrica de número um mil.

Para avançar na prestação desse serviço, o Hospital passou por reforma, por contratação de profissionais especializados e também contou com a aquisição de novos equipamentos, entre eles, sistema de videocirurgia 4k, tomógrafo com capacidade para atender pessoas com até 300kg e ressonância magnética, com capacidade de até 350kg.

Na sala de cirurgia, as mesas são especiais e preparadas para pacientes de até 350kg. O ambulatório também foi adaptado, com cadeiras preparadas para pacientes super obesos e com longarinas reforçadas para a área de espera.

“Começamos em 2022 e hoje já chegamos à milésima cirurgia, com média de 27 cirurgias por mês. Somos unidade de referência porque o HMAPN tem estrutura de ponta e uma equipe preparada. E o acesso é simples: começa lá na unidade de saúde do bairro. De lá, o paciente é encaminhado pelo Sistema de Regulação até chegar aqui”, declarou Dr. Thiago Resende, diretor geral do HMAPN.O combate à obesidade sempre foi uma marca da Prefeitura de Duque de Caxias.

Todas as cirurgias bariátricas realizadas no hospital são reguladas por intermédio do Sistema Estadual de Regulação (SER-RJ). Para ser incluído (a) no programa, é necessário ser atendido (a) primeiramente nas unidades da Rede de Atenção Primária de saúde do município, por meio dos programas de acompanhamento nutricional, de endocrinologistas, de psicólogos e de clínicos.

“A gente não cuida só da cirurgia. Por intermédio do programa, o paciente passa por acompanhamento com nutricionistas, dentistas, endocrinologistas, psicólogos, clínicos e cirurgiões. Para saber mais sobre esse cuidado que vem fazendo a diferença no dia a dia das pessoas é só se dirigir à unidade de saúde próxima a sua residência. Essa linha de cuidados já transformou mil vidas e vai transformar ainda mais”, disse o Dr. Luca Freire, Coordenador do Departamento de Cirurgia Bariátrica.

E essa transformação faz parte hoje da realidade de três mulheres que passaram pelo programa da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias e que estão entre os mil pacientes que realizaram a cirurgia bariátrica no Adão Pereira Nunes. São elas: Márcia Illa França, de 55 anos, moradora de Campo Grande; Daniele Fonseca, de 45 anos e Monica Oliveira, de 38 anos, moradoras de Duque de Caxias. São depoimentos fortes, emocionados e repletos de gratidão, contando todas as melhorias e as mudanças na qualidade de vida, até chegar ao procedimento bariátrico.

“O meu maior medo era de não poder ver meus filhos crescerem, porque minha saúde era muito debilitada por conta da obesidade. Fiz várias dietas, reeducação alimentar, mas nada dava certo. Eu pesava 110 quilos, tinha muitas dores na coluna e nas pernas, e isso me impedia também de fazer exercícios físicos. Hoje estou com 75 quilos e sigo em acompanhamento. Eu sou uma nova pessoa, com nova rotina, qualidade de vida, autoestima e, principalmente, com sonhos a realizar!”, declarou, emocionada, Monica Oliveira, moradora do bairro Figueira, Duque de Caxias.