Caxias Shopping promove nova edição da campanha 'Adote um Pet'Divulgação
Evento em parceria com a ONG Gatinhos da Praça oferece a chance de adotar cães e gatos resgatados das ruas
Hospital de Saracuruna já realizou mais de mil cirurgias bariátricas
Procedimento é regulado pelo Sistema Estadual de Regulação (SER-RJ)
Duque de Caxias realiza ação de vacinação antirrábica
Confira os locais de imunização
Prefeitura de Caxias entrega vans adaptadas para transporte escolar
Nova frota reafirma política de valorização da educação e da inclusão social
Vila Olímpica de Caxias recebe sétima edição de Festival Paralímpico
Evento contou com parceria da OAB/DC e da Prefeitura
Prefeitura de Caxias cria canal para agendamento de exames de imagem
População pode enviar mensagem para o WhatsApp de número 0800-000-3627
