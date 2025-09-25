Caxias Shopping promove nova edição da campanha 'Adote um Pet' - Divulgação

Publicado 25/09/2025 16:18 | Atualizado 25/09/2025 16:26

Duque de Caxias - O Caxias Shopping realiza, no próximo sábado, 27 de setembro, das 10h às 14h, mais uma edição da campanha “Adote um Pet”, uma iniciativa que já se tornou tradicional no centro comercial da Baixada Fluminense. A ação é feita em parceria com a ONG Gatinhos da Praça e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados em situação de abandono.

Realizada sempre no quarto sábado de cada mês, a campanha busca conectar animais que foram vítimas de abandono com pessoas dispostas a oferecer um lar com afeto, cuidados e responsabilidade. Todos os pets disponíveis para adoção são previamente avaliados e preparados pela equipe da ONG.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Os candidatos à adoção também passam por uma entrevista rápida, conduzida pelos voluntários da ONG, para assegurar que cada pet será acolhido em um ambiente adequado e com compromisso.

Além de promover o bem-estar animal, a campanha reforça o papel do Caxias Shopping como espaço de cidadania e engajamento social, apoiando causas que impactam positivamente a comunidade.

Serviço – Campanha Adote um Pet

Data: Sábado, 27 de setembro

Horário: das 10h às 14h

Local: Corredor da Renner – Caxias Shopping