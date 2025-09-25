Câmara de Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara de Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 25/09/2025 16:34

Duque de Caxias - Com o concurso em andamento, o presidente da Câmara de Duque de Caxias, Claudio Thomaz (PRD), voltou a defender a Guarda Municipal armada. Na sessão plenária de 23/09, ele contestou declarações recentes contrárias à decisão e as alegações apresentadas durante a cerimônia da entrega de 22 vans para a educação que ocorreu no dia 22, na Praça do Pacificador.



Sem citar nomes, advertiu que a criação da Guarda Municipal armada não é um gasto e, sim, investimento para a população.

“Investir na segurança pública não significa deixar de investir na educação como foi dito, pelo contrário, o nosso governo tem feito história na valorização da educação desse município”, disse ele, apontando obras e reformas nas escolas, além de programas voltados aos alunos.



Claudio Thomaz reforçou que educação e segurança precisam estar lado a lado. O presidente ainda salientou que seguirá firme na defesa da Guarda Municipal armada.

“É um investimento para a vida da população e isso não significa deixar de valorizar as nossas escolas, pelo contrário, educação forte e cidade segura caminham juntas e esse é o compromisso do prefeito Netinho Reis e dessa Câmara de Vereadores”.



Operação Caminhos do Cobre



A vereadora Juliana do Táxi (PL) falou sobre a operação “Caminhos do Cobre”, realizada na segunda-feira (22), pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) em conjunto com a Prefeitura de Duque de Caxias nos ferros-velhos clandestinos. Ela citou a atuação do secretário de Meio Ambiente, Vinícius Thomaz, e da Secretaria Municipal de Ordem Pública.



Juliana apontou que os furtos e roubos de cabos tornaram-se um problema estadual.

“Não é só em Duque de Caxias é em todo o Estado do Rio de Janeiro. Já tinha conversado com o secretário Vinícius e não isso passou despercebido. Parabéns, secretário!”. O vereador Catiti (PDT) alertou que alguns estabelecimentos estão abrindo a partir das 23h para driblar a polícia e solicitou que a Patrulha da Madrugada dê uma atenção especial para coibir a ilegalidade.



O vereador Michel Reis (MDB) destacou que, na semana passada, foram entregues as caçambas para os catadores do Jardim Gramacho e falou da importância para quem depende da coleta seletiva na forma legalizada.



Além de citar a operação contra o furto e roubos de cabos, Valdecy Nunes chamou a atenção para outro problema que vêm ocorrendo.

“Os bandidos viram que a Patrulha da Madrugada está funcionando. Antes, eles roubavam os trabalhadores que estavam indo trabalhar, agora, roubam na volta. A Guarda Municipal e a Polícia Militar precisam ver esses índices de assaltos que mudaram o horário para continuar a combatê-los”.



Projetos aprovados



Na sessão plenária de 23/09, os vereadores de Duque de Caxias aprovaram projetos de decretos legislativos concedendo homenagens e projetos de lei. Entre eles, um de autoria do vereador Wendell (SD) dispondo sobre a alinhamento de cabos e fios ou retirada da fiação sem uso existente nos postes; e outro de iniciativa da Mesa Diretora, instituindo o Boletim Oficial Legislativo como meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos da Câmara de Duque de Caxias.