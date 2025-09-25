Câmara de Caxias sedia audiência de prestação de contasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
O superintendente da Câmara, Nivan Almeida, convidou à mesa o presidente Claudio Thomaz (PRD) e o secretário municipal de Fazenda, Carlos Mello. O vereador Leandro Enfermeiro PRD) e o ex-vereador Alex da Juliana do Táxi acompanharam a audiência.
A apresentação iniciou com a evolução das receitas correntes arrecadadas, ao longo dos anos 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. No 2º Quadrimestre de 2025, a previsão de receitas foi pouco acima de R$3 bilhões. O orçamento atualizado foi de R$3,6 bilhões, porém, o valor arrecadado atualizado foi de R$ 3,2bilhões, o que corresponde a 88,42%.
Em relação ao mesmo período de 2024, houve uma redução na receita total arrecada que foi explicada pelo secretário de Fazenda.
O IPTU manteve a sua evolução passando de R$113,760 milhões para R$122,7 milhões, assim como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), que é a principal receita própria, e o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Já a dívida ativa caiu em relação ao mesmo período no ano passado.
De acordo com Carlos Mello, a Secretaria Municipal de Fazenda está se preparando para se adequar à nova reforma tributária. Ele, porém, ressaltou uma preocupação.
Quanto às transferências do Estado para o município, o IPVA manteve o aumento, já o ICMS, que é o “carro-chefe” do município, sofreu uma queda em torno de R$60 milhões se comparado ao 2º Quadrimestre de 2024.
Mello explicou um pouco mais.
O secretário ainda ressaltou a relação do ICMS com o Fundeb.
As transferências da União também sofreram uma queda em relação ao mesmo período do ano passado.
Outro ponto importante foi o cumprimento dos limites constitucionais na saúde e educação de 15% e 25%, respectivamente. A saúde alcançou 17,46% ao longo do 2º Quadrimestre de 2025 e a educação atingiu 26,42%. O percentual de despesa líquida com pessoal sobre a receita corrente líquida ficou abaixo do limite legal (54%) com 44,51%.
Representantes de sindicatos, associações, sociedade civil, servidores, fiscais e auditores da Secretaria de Fazenda acompanharam a apresentação. Ao final da exposição dos dados, foram apresentadas diversas demandas e questionamentos ao secretário de Fazenda, Carlos Mello.
A professora Renata Roseo, representando o colegiado do SEPE/DC, e o servidor Maurício Mafra, comentaram sobre a importância da audiência pública da Fazenda, os repasses à educação, e cobraram o atendimento ao SEPE pelo governo municipal, a realização de concurso estatutário para a educação e não celetista, e o reajuste salarial, aguardado há 10 anos.
O secretário de Fazenda respondeu as demandas. Finalizando o encontro, o presidente Claudio Thomaz agradeceu a participação ativa dos profissionais da Educação, sempre presentes na audiência da Fazenda.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.