CER IV, em Caxias, celebra Dia das Crianças com festa e brincadeiras

Publicado 16/10/2025 10:53

Duque de Caxias - O clima foi de festa e de inclusão no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), nesta quarta-feira (15), durante um evento em comemoração pelo Dia das Crianças. A unidade encheu-se de sorrisos com um evento repleto de brincadeiras, pintura facial, apresentações de circo, comidas e bebidas, garantindo momentos de pura diversão para as famílias que são atendidas pela unidade. A primeira-dama, Julia Reis, também participou da celebração, interagindo com as crianças e conversando com as mães.



Durante o evento, foi inaugurada a nova brinquedoteca do CER IV, um espaço climatizado, com área de leitura e de brinquedos lúdicos e pedagógicos, pensado especialmente para oferecer conforto e lazer às crianças, enquanto as mães participam dos atendimentos na unidade.

A secretária de Gestão e Inclusão, Cristina Barrichelo, celebrou o momento:

“Hoje é um dia muito feliz; milhares de crianças brincando, se divertindo, tendo acesso ao lazer e à convivência social. Também estamos inaugurando a nossa brinquedoteca, com toda diversidade de brinquedos, um presente da ONG Caxias Inclusiva, que tem-nos ajudado muito; mostrando que, quando há uma corrente do bem em prol da inclusão, o governo está no caminho certo. Inclusão é prioridade em Duque de Caxias. Um município que se consolida, cada vez mais, como referência nacional em inclusão.”

Moradora de Jardim Primavera, Ana Lúcia relatou o atendimento recebido pela filha na unidade:

“Minha filha tem paralisia cerebral e epilepsia, e o tratamento aqui é excelente. O CER IV sempre foi bom, mas melhorou muito com esta nova gestão. Fico muito feliz e grata, não tenho do que reclamar, sei que agora tem a fazendinha, mas não quero sair daqui, o Cer IV tá maravilhoso. Ela faz terapia toda semana com ortopedia, fisioterapia e neurologista.”



Referência no atendimento gratuito a pessoas com deficiências intelectual, física, auditiva e visual, o CER IV oferece acompanhamento com profissionais especializados nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, audiometria, terapia ocupacional, psicologia, ortopedia, nutrição, assistência social, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortóptica, otorrinolaringologia, urologia, psiquiatria e clínica geral, realizando também exames laboratoriais, eletroencefalograma, testes neuropsicológicos e exame BERA (que avalia todo o sistema auditivo). Somente em setembro, foram realizados mais de 32 mil atendimentos. A unidade conta ainda com cinco vans, três delas adaptadas, para garantir acessibilidade e conforto para transporte dos pacientes.

O CER IV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h, na Avenida República do Paraguai, s/nº, Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro. Agendamentos pelo 0800 000 3627.