Museu do São Bento, em Caxias, recebe 1ª edição do Festival TerraDivulgação

Publicado 16/10/2025 21:34

Duque de Caxias - Neste sábado, dia 18 de outubro, o Museu Vivo do São Bento será palco de uma celebração vibrante de música, cultura e consciência ambiental com a chegada da 1ª edição do Festival Terra. O evento é idealizado pelo produtor musical e artístico Flávio Maravilha.

Músico e técnico de sonorização com mais de 25 anos de atuação em Duque de Caxias, e em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, Maravilha também vem se dedicando, desde 2020, aos estudos em agroecologia e alimentação orgânica. Essa nova frente o levou a atuar na implantação de hortas e consultorias agroecológicas em escolas públicas da Baixada Fluminense.

O Festival Terra é a síntese dessa caminhada: um projeto que utiliza a música como meio de expressar, sentir e refletir sobre temas urgentes. Com apoio da PNAB – SMCT/DC 2024, o evento reforça o compromisso com a valorização da cultura local e com políticas públicas de incentivo à

arte e ao meio ambiente.

O line-up reúne artistas que traduzem em som a essência do evento:

Martin Passion

Noção Rasta

Cangaço Carioca

Unificar

Com um repertório que passeia entre o reggae e o regional contemporâneo, o Festival valoriza sonoridades que despertam conexões com a natureza, a ancestralidade e a identidade brasileira. Mais do que um evento musical, o Festival Terra é um convite ao encontro, à escuta e à construção coletiva de um mundo mais justo e sustentável.

Festival Terra – Música que brota do chão e vibra no coração

Museu Vivo do São Bento - R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n - São Bento, Duque de Caxias - RJ, 25045-010

18 de outubro (sábado)

16h às 22h

Entrada gratuita