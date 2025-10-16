Duque de Caxias - Neste sábado, dia 18 de outubro, o Museu Vivo do São Bento será palco de uma celebração vibrante de música, cultura e consciência ambiental com a chegada da 1ª edição do Festival Terra. O evento é idealizado pelo produtor musical e artístico Flávio Maravilha.
Músico e técnico de sonorização com mais de 25 anos de atuação em Duque de Caxias, e em diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, Maravilha também vem se dedicando, desde 2020, aos estudos em agroecologia e alimentação orgânica. Essa nova frente o levou a atuar na implantação de hortas e consultorias agroecológicas em escolas públicas da Baixada Fluminense.
O Festival Terra é a síntese dessa caminhada: um projeto que utiliza a música como meio de expressar, sentir e refletir sobre temas urgentes. Com apoio da PNAB – SMCT/DC 2024, o evento reforça o compromisso com a valorização da cultura local e com políticas públicas de incentivo à arte e ao meio ambiente.
O line-up reúne artistas que traduzem em som a essência do evento:
Martin Passion Noção Rasta Cangaço Carioca Unificar
Com um repertório que passeia entre o reggae e o regional contemporâneo, o Festival valoriza sonoridades que despertam conexões com a natureza, a ancestralidade e a identidade brasileira. Mais do que um evento musical, o Festival Terra é um convite ao encontro, à escuta e à construção coletiva de um mundo mais justo e sustentável.
Festival Terra – Música que brota do chão e vibra no coração Museu Vivo do São Bento - R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n - São Bento, Duque de Caxias - RJ, 25045-010 18 de outubro (sábado) 16h às 22h Entrada gratuita
