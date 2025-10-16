Prefeitura de Caxias já asfaltou mais de 90 km ruas nos distritosDivulgação
Prefeitura de Caxias já asfaltou mais de 90 km de ruas nos distritos
Trabalho tem sido executado, de forma planejada, pela Secretaria Municipal de Obras e Agricultura
Fundec realiza homenagem para Elis Regina, no Teatro Raul Cortez
Evento será na próxima terça-feira, dia 21
Emoção marca lançamento de livro de funcionário da Fundec
Cerimônia ocorreu no Teatro SESI
Prefeitura de Caxias já asfaltou mais de 90 km de ruas nos distritos
Trabalho tem sido executado, de forma planejada, pela Secretaria Municipal de Obras e Agricultura
Museu do São Bento, em Caxias, recebe 1ª edição do Festival Terra
Evento ocorre neste sábado, dia 18
CER IV, em Caxias, celebra Dia das Crianças com festa e brincadeiras
Primeira-dama, Julia Reis, participou da celebração
Duque de Caxias avança na climatização de todas as salas de aulas
Das 193 unidades de ensino, 187 já foram totalmente climatizadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.