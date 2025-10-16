Prefeitura de Caxias já asfaltou mais de 90 km ruas nos distritos - Divulgação

Publicado 16/10/2025 21:43 | Atualizado 16/10/2025 21:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, segue transformando as ruas, as avenidas e as vias do município por meio de um amplo programa de drenagem e de pavimentação. O trabalho tem sido executado, de forma planejada, pela Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, com os objetivos de melhorar as condições de tráfego e de reduzir transtornos causados por buracos e por desníveis, a fim de garantir mais conforto e segurança para motoristas e pedestres.

Nos últimos meses, os investimentos em infraestrutura viária resultaram na execução de mais de 93 quilômetros de pavimentação nos quatro distritos de Duque de Caxias. Entre as regiões beneficiadas, estão Chácara Rio Petrópolis, Campos Elíseos, Parque Eldorado, Vila Urussaí, Cangulo, Chácara Arcampo, Pilar, Jonas Godin, Parque Império e São Judas Tadeu.

Além da recuperação do asfalto, as obras incluem intervenções em drenagem pluvial, nivelamento de vias e recuperação de meios-fios, o que contribui para o escoamento adequado das águas da chuva. O objetivo é garantir que os benefícios da nova malha asfáltica alcancem o maior número possível de moradores, tornando Duque de Caxias uma cidade mais segura, acessível e preparada para o futuro.

O prefeito Netinho Reis destacou que o investimento em infraestrutura é fundamental para o crescimento da cidade:

“A melhoria das vias públicas é um compromisso permanente da nossa gestão. Estamos entregando para população asfalto novo nas vias com meio-fios e iluminação em led. Levando, assim, mais segurança para a população e mudando a realidade das nossas ruas.”