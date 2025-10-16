Emoção marca lançamento de livro de funcionário da Fundec - Divulgação

Publicado 16/10/2025 21:48

Duque de Caxias - Uma tarde marcada por emoção, afeto e reconhecimento tomou conta do Teatro SESI, em Duque de Caxias. O palco foi cenário de homenagens a Guilherme Antônio, instrutor de informática e desenho do Polo de Inclusão e Trabalho da FUNDEC, que celebrou a publicação do seu livro “Eu sou Autista. E você, é normal?”.

Aos 33 anos, morador do bairro Centenário e funcionário da Fundação há uma década, Guilherme compartilhou sua história de superação e inspiração, com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da FUNDEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais).

Logo na primeira fila, familiares do autor e autoridades municipais aplaudiram de pé o funcionário, que emocionou o público ao mostrar também seu talento como cantor, interpretando clássicos da Música Popular Brasileira. A primeira-dama da cidade, Julia Reis, destacou o significado afetivo do momento.

“Quero parabenizar o Guilherme e pedir a Deus que continue abençoando sua caminhada, para que você inspire ainda mais pessoas com sua história”.



O presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Cláudio Thomaz, ressaltou o impacto social da obra.

"Hoje é um dia especial para todos nós, um dia para compartilhar uma história de vida que toca nossos corações. Este livro fala de amor e respeito social. Professor Guilherme, você nos ensina a enxergar com um olhar mais humano. Espero que sua obra ajude a espalhar empatia e bondade, guiando seus passos nessa linda contribuição para a sociedade”, declarou.

A vice-prefeita de Duque de Caxias, Aline do Áureo, também subiu ao palco para reforçar a importância da inclusão e da diversidade na gestão municipal.

“Como mãe, quero cumprimentar de forma muito calorosa a família de Guilherme. Parabéns por nos inspirar e permitir que façamos parte da sua história”, disse.

Muito emocionada, a presidente da FUNDEC, professora Roseli Duarte, abraçou Guilherme e ressaltou sua determinação.

“Como educadora, não poderia celebrar esta data de forma mais simbólica. É uma alegria participar de um evento tão significativo para nossa cidade. Guilherme, você é protagonista dessa história linda e tem toda a minha admiração. Parabéns”.



Guilherme agradeceu o apoio recebido e destacou a importância da superação.

“Nenhuma barreira física, social ou emocional pode limitar quem tem vontade de vencer”, disse ele, sob fortes aplausos. Após as homenagens, o público foi convidado para a sessão de autógrafos do livro “Eu sou Autista. E você, é normal?”, encerrando a tarde com emoção e celebração.

Também prestigiaram o evento o presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Cláudio Thomaz, a secretária de Gestão, Inclusão e Mulher, Christina Barichello, e o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Thomaz.