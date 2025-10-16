Fundec realiza homenagem para Elis Regina, no Teatro Raul Cortez - Divulgação

Publicado 16/10/2025 21:53

Duque de Caxias - No próximo dia 21 de outubro (terça-feira), às 18h, o palco do Teatro Raul Cortez será tomado por emoção e música de qualidade com a apresentação gratuita do espetáculo “Concerto para Elas: 80 anos de Elis Regina”. Com classificação livre, o evento promete envolver o público em uma noite especial dedicada à trajetória e ao legado de uma das maiores vozes da música brasileira.

A iniciativa é da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da FUNDEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer e Políticas Sociais, com a participação do Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat, que é um dos Centros de Ensino da Fundação. O concerto será realizado por alunos e professores da unidade, que se dedicaram intensamente nos ensaios para entregar ao público uma experiência musical única. A apresentação foi cuidadosamente preparada ao longo de meses, reunindo grupos musicais para prestar uma homenagem à inesquecível Elis Regina, que completaria 80 anos em 2025.

Mais do que uma apresentação artística, o concerto foi pensado como um abraço sonoro às mulheres, destacando sua força, coragem e capacidade de inspirar gerações. A proposta dialoga diretamente com a campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama, reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde feminina.



O repertório da noite foi escolhido com sensibilidade para representar as diversas expressões da feminilidade, com clássicos que marcaram a carreira de Elis Regina, como “Águas de Março” e “Como Nossos Pais”, além de outras canções emblemáticas que transmitem mensagens de esperança, resistência e amor à vida.

Para a presidente da FUNDEC, professora Roseli Duarte, a união entre cultura e conscientização amplia o alcance de causas importantes.

“Nós acreditamos que as instituições públicas têm um papel essencial na promoção da saúde e do bem-estar, e isso pode e deve acontecer também por meio da arte. Ao celebrarmos Elis Regina e todas as mulheres, reforçamos que falar sobre o câncer de mama é um ato de cuidado, de acolhimento e de força coletiva. Queremos que esta noite seja um lembrete de que, juntas, somos mais fortes”, destacou.