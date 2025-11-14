Caxias Shopping lança promoção de Natal - Divulgação

Publicado 14/11/2025 17:25

Duque de Caxias - O espírito natalino vai invadir o Caxias Shopping a partir do dia 15 de novembro, quando o empreendimento, administrado pela Allos, realiza a esperada chegada do Papai Noel e inaugura oficialmente sua decoração de Natal.



Neste ano, o shopping convida o público a mergulhar no encantador “Natal no Bosque dos Esquilos”, um cenário que une o charme clássico da data a elementos naturais, como pinhas, esquilos e tons tradicionais de verde e vermelho.



A programação promete encantar toda a família, com personagens natalinos circulando pelo mall, atividades para as crianças e a chegada especial do Papai Noel, que desta vez virá de moto, em uma divertida homenagem à campanha promocional inédita que sorteará uma Dominar NS200. O bom velhinho será recebido com música, alegria e muita emoção, marcando o início das celebrações natalinas no shopping.



Além de curtir as atrações e apreciar a bela decoração, o público poderá aproveitar para tirar fotos com o Papai Noel em um espaço especialmente preparado para registrar momentos mágicos em família. As fotos serão gratuitas apenas no dia da chegada, mas feitas exclusivamente no celular do cliente.



A partir do dia seguinte, o serviço fotográfico profissional estará disponível com preços diferenciados. Em novembro, de segunda a quinta-feira (exceto feriados), uma foto 15x20 custa R$30, e duas fotos 15x20 saem por R$40. Às sextas, sábados, domingos e feriados, uma foto 15x20 custa R$35, e duas fotos 15x20, R$45. Já em dezembro, os valores passam a ser de R$40 por uma foto 15x20 e R$50 por duas fotos 15x20.



Em novembro, o atendimento do Papai Noel acontece de domingo a sexta-feira e feriados, das 13h às 21h, e aos sábados, das 10h às 22h. Já em dezembro, o Bom Velhinho atende de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.



Serviço

Chegada do Papai Noel – Caxias Shopping

Data: 15 de novembro (sábado)

Local: Caxias Shopping – Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ