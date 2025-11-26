Teatro Raul Cortez recebe musical em prol do retiro dos artistas - Divulgação

Publicado 26/11/2025 21:52

Duque de Caxias - No dia 19 de dezembro, às 19h, o Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, vai receber o musical “O Brilho das Estrelas”. O espetáculo, que conta com Fernando Reski, Paula Goodarth, Dhu Moraes, Ronaldo dos Golden Boys e grande elenco, é baseado no “Vaudeville”, um movimento teatral muito popular na França, entre o final do século XIX e início do século XX.

A peça está em cartaz há 11 anos nos grandes teatros brasileiros, incluindo João Caetano, Carlos Gomes e Miguel Falabella, e parte do valor da bilheteria será doado ao Retiro dos Artistas.

Fundada em 1918, a instituição, localizada no bairro do Pechincha, no Rio de Janeiro, atende dezenas de profissionais da arte, entre atores, músicos, figurinistas e maquiadores, que vivem em situação de vulnerabilidade.

O Retiro possui 15 mil metros, com 50 casas, refeitório, teatro, cinema, biblioteca, piscina e salão de beleza; além de acompanhamento com profissionais da saúde. Entre os moradores ilustres, estão Iris Bruzzi, Jaime Leibovitch e Marcos de Oliveira, o eterno Beiçola da série “A Grande Família”, exibida pela TV Globo.

O Teatro Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Sympla, neste link.

Serviço:

Musical “O Brilho das Estrelas”

Data: 19 de dezembro (sexta-feira);

Horário: 19h;

Ingressos: a partir de R$50,00 (Compra pelo site Sympla);

Local: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, s/nª, Centro, Duque de Caxias - RJ.