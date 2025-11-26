Vereadores reforçam ações de segurança presentes em Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 26/11/2025 21:58

Duque de Caxias - A segurança pública tem sido um dos assuntos recorrentes dos vereadores de Duque de Caxias e, na sessão plenária de 25/11, eles comentaram as ações que o município tem tomado nos últimos meses para conter o avanço da criminalidade, entre elas, a instalação de Módulos de Segurança Integrados, estruturas que funcionam como pontos fixos de apoio às equipes de patrulhamento e como referência para a população.



Os mais recentes módulos foram inaugurados no bairro Pantanal e contam com o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Para o vereador Beto Gabriel (SD), isto representa mais um avanço da administração municipal.

“A gente chega em certos locais e é muito comum as pessoas falarem que a polícia não está fazendo nada, mas o problema da segurança não é só da polícia. O policial é a última barreira entre o bem e o mal, mas a violência, o tráfico são problemas sociais, político e econômico”, disse ele.



O vereador Vitinho Grandão (PL) celebrou os quatro módulos do Pantanal que foram mais uma indicação de sua autoria. Além do módulo, o vereador Saulo Henrique (PL) ressaltou a Operação Barricada Zero.

“Já é uma realidade na nossa cidade e os números mostram que o nosso governo está intensificando cada dia mais a questão da segurança”.



Ele citou ainda a Patrulha da Madrugada, a Guarda Municipal Armada e lamentou o fato ocorrido com um servidor que foi baleado no momento em que trabalhava na retirada de uma barricada.



Para o vereador Dr. Maurício (PRD), com a inserção de mais profissionais na segurança, é preciso aumentar os cuidados com a saúde mental, pois é grande o número de ocorrências envolvendo suicídios e homicídios.



Esporte



O vereador Saulo Henrique falou sobre a importância de se investir no esporte.

“Ele ajuda a transformar a vida das nossas crianças e na sua formação. Temos um projeto no Quarto Distrito, há mais de 11 anos, onde cuidamos das crianças”.



Saulo Henrique apontou o Programa Caxias + Esporte.

“Fiquei muito feliz porque de fato o esporte traz um impacto muito positivo e significativo para a sociedade”. Em seguida, o vereador Catiti (PDT) citou exemplos familiares onde o esporte traçou futuros promissores.



Infraestrutura



Em sua manifestação na tribuna, o vereador Catiti destacou obras em andamento no município.

“Estive na rua Prefeito Ribeiro, uma indicação do meu mandato, assim como a de todas as ruas daquela região. São dois quilômetros de asfalto. A população está satisfeita. Visitei também as obras da escola bilíngue na Prainha e as do Canal Caboclo”, disse ele.



“A gente vê vários feitos importantes, mais de 30 escolas bilíngues e creches em tempo integral inauguradas e/ou licitadas que serão anunciadas até o final do mandato do prefeito Netinho Reis. É o governo que mais investiu em educação, mas também na saúde e na, segurança pública”, enfatizou Vitinho Grandão.



A vereadora Juliana do Táxi (PL) falou do Programa Jogue Limpo com Duque de Caxias que, no momento, está atendendo as regiões do Parque Duque e Parque Beira Mar.

“São mais de 45 ruas sendo atendidas com caça-fios, tapa-buracos, varrição, capina e outros serviços”. Outro ponto de sua fala foi sobre o Programa Tarifa Zero.

“Recebi a informação de que 21 mil pessoas utilizaram o Tarifa Zero do Beira Mar à Estação do Trem”.



Beto Gabriel apontou para as melhorias no bairro Amapá., entre elas, uma creche que será construída.

O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) resumiu as ações da prefeitura e, entre elas, enalteceu a municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes.

“Agora, ele vai implementar o protocolo de AVC isquêmico endovascular, procedimento de grande importância, com bastante detalhe, que vai salvar vidas”



Corrida da Consciência Negra



Os vereadores também se manifestaram sobre a 1ª Corrida da Consciência Negra, realizada no dia 20/11, no município.

“Ali estávamos de mãos dadas. O povo brasileiro preto, branco, índio, todos numa felicidade só. Duque de Caxias está se transformando. Nossa cidade respira novos ares e novos movimentos”, exaltou Catiti, agradecendo a parceria com o prefeito Netinho Reis.



“Foi uma brilhante corrida da consciência negra e o senhor teve o privilégio de fazer o projeto nesta Casa e aprovado por todos os vereadores. Foi um sucesso”, falou Vitinho Grandão.



Os vereadores Beto Gabriel e Delza de Oliveira (MDB) comentaram a fala de Catiti e o vice-presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, vereador Michel Reis (SD), reiterou a importância do evento.

"Pude constatar que foi uma união de povos, todos com o mesmo objetivo. Foi lindo! Parabenizo a dedicação de Vossa Excelência”.