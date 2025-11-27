Clínica da Família em Duque de Caxias é reformada

Duque de Caxias - A Clínica da Família da Taquara passou por uma ampla reforma e agora está 100% climatizada. Quem procura atendimento na unidade já percebe as melhorias realizadas na área interna, como a nova pintura das paredes, a substituição da tranca da sala de procedimentos e ginecologia, a troca de lâmpadas e a entrega de uma sala odontológica totalmente equipada.
Na parte externa, também foram realizadas intervenções importantes, como a manutenção do telhado, a pintura do gradil da área do compressor e a manutenção e pintura do guarda-corpo.
Assim como em todas as unidades de saúde reformadas no município, as obras foram executadas, sem interrupção, no atendimento à população.
A Clínica da Família da Taquara está renovada e pronta para continuar atendendo os moradores do bairro e das regiões próximas. Como destacou o prefeito Netinho Reis:
“É mais qualidade, mais saúde e mais cuidado chegando à região.”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.