Clínica da Família em Duque de Caxias é reformada

Publicado 27/11/2025 20:44

Duque de Caxias - A Clínica da Família da Taquara passou por uma ampla reforma e agora está 100% climatizada. Quem procura atendimento na unidade já percebe as melhorias realizadas na área interna, como a nova pintura das paredes, a substituição da tranca da sala de procedimentos e ginecologia, a troca de lâmpadas e a entrega de uma sala odontológica totalmente equipada.



Na parte externa, também foram realizadas intervenções importantes, como a manutenção do telhado, a pintura do gradil da área do compressor e a manutenção e pintura do guarda-corpo.

Assim como em todas as unidades de saúde reformadas no município, as obras foram executadas, sem interrupção, no atendimento à população.



A Clínica da Família da Taquara está renovada e pronta para continuar atendendo os moradores do bairro e das regiões próximas. Como destacou o prefeito Netinho Reis:

“É mais qualidade, mais saúde e mais cuidado chegando à região.”