Fundec e Sebrae ampliam parceria para os alunosDivulgação

Publicado 27/11/2025 20:54

Duque de Caxias - Em uma reunião realizada nessa quarta-feira (26/11), na sede da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), representantes da instituição e do Sebrae dialogaram sobre a viabilidade de uma parceria voltada à inserção de alunos no mercado de trabalho. A proposta é conectar estudantes a empresas por meio de programas apoiados pelo Sebrae, ampliando as chances de empregabilidade e fortalecendo a qualificação profissional no município.



Para a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, iniciativas como essa representam um movimento estratégico para o desenvolvimento local. Segundo ela, parcerias sólidas e bem estruturadas traduzem-se em resultados concretos para a população, especialmente porque ampliam o alcance das políticas públicas de formação e fortalecem o ambiente de oportunidades de emprego na cidade.



Roseli também destacou que o empenho do prefeito Netinho Reis tem sido determinante para o avanço da qualificação profissional em Duque de Caxias. De acordo com a presidente, o gestor municipal demonstra preocupação constante em oferecer oportunidades reais aos moradores, ao mesmo tempo em que investe em equipamentos públicos de qualidade.

“Este conjunto de ações explica o ritmo de crescimento que a cidade vem registrando”.