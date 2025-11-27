Fundec e Sebrae ampliam parceria para os alunosDivulgação
Para a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, iniciativas como essa representam um movimento estratégico para o desenvolvimento local. Segundo ela, parcerias sólidas e bem estruturadas traduzem-se em resultados concretos para a população, especialmente porque ampliam o alcance das políticas públicas de formação e fortalecem o ambiente de oportunidades de emprego na cidade.
Roseli também destacou que o empenho do prefeito Netinho Reis tem sido determinante para o avanço da qualificação profissional em Duque de Caxias. De acordo com a presidente, o gestor municipal demonstra preocupação constante em oferecer oportunidades reais aos moradores, ao mesmo tempo em que investe em equipamentos públicos de qualidade.
