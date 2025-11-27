Defesa Civil realiza simulado em escola bílingue de Caxias - Divulgação

Publicado 27/11/2025 20:59

Duque de Caxias - A Defesa Civil de Duque de Caxias realizou um simulado do projeto Escolas Mais Seguras na Escola Municipal Bilíngue Professora Maria Helena Tenório Cavalcanti, no Pantanal. Com a presença da Defesa Civil Estadual, alunos, professores e colaboradores participaram do treinamento de desocupação, que tem como objetivo aperfeiçoar a preparação e a capacidade de resposta da comunidade escolar em situações de emergência.



Durante o simulado, os participantes colocaram em prática os procedimentos de evacuação e medidas de autoproteção, fortalecendo a percepção de risco e a cultura de prevenção entre os estudantes. A proposta é que o conhecimento adquirido por alunos e funcionários seja compartilhado com suas famílias, contribuindo para a segurança dos moradores da região por meio da educação preventiva. O subsecretário Dénison Cosme falou sobre a ação:

“O projeto tem por objetivo treinar o público estudantil e os colaboradores para que, num acidente ou desastre, saibam como proceder na desocupação. Sair da sala de aula com cautela, com o apoio dos professores, para ir ao ponto de apoio com segurança.”



A secretária de Defesa Civil, Tenente-Coronel Kaline Marcelino, também falou sobre a importância dos simulados que vêm sendo realizados ao longo do ano no município.

“O objetivo dos simulados é dar informação e noção de prevenção em relação a riscos de desastres, como princípios de incêndio que podem acontecer dentro das escolas, para que todos saibam utilizar os equipamentos preventivos disponíveis nas unidades escolares, como extintores de incêndio. Além disso, os simulados também são para garantir a evacuação segura em caso de inundação ou de alagamento das vias, situações que influenciam diretamente na mobilidade urbana, na entrega ordenada aos responsáveis legais e na saída orientada até um local seguro. Esse exercício de evacuação é mais um serviço que busca a prevenção e a preparação dos alunos em caso de emergência”.



A diretora da unidade escolar, Natalina Castilho de Assis, destacou a importância do treinamento na escola, que atende mais de mil alunos:

“É muito importante, pois eles vão repassar este aprendizado em casa. Aqui é uma área onde podem ocorrer enchentes. Já melhorou muito com as obras de drenagem, mas agora eles sabem como proceder num caso de emergência. Hoje, por exemplo, os alunos foram orientados a evacuar as salas, e muitos voltaram para pegar suas mochilas. Isso é algo que historicamente acontece em casa: em uma enchente, os pais voltam para pegar seus pertences. Estamos mostrando para eles que, num caso desses, o que mais importa é priorizar a vida.”