Hospital de Saracuruna recebe palestra sobre doenças respiratóriasDivulgação

Publicado 27/11/2025 21:10

Duque de Caxias - Os cuidados com doenças infectocontagiosas respiratórias foi o tema da palestra “Condutas frente aos isolamentos respiratórios: Manejo frente às distintas realidades de infraestrutura, precauções e rotinas hospitalares”, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. A enfermeira Fernanda Soares Pessanha, doutora em Ciência do Cuidado em Saúde, falou para os profissionais assistenciais, da vigilância epidemiológica e da gestão que trabalham na unidade sobre os cuidados que se deve ter para evitar a contaminação entre os pacientes e entre profissionais de saúde e pacientes infectados.

As doenças infectocontagiosas são aquelas causadas por microrganismos, como vírus e bactérias, que afetam o sistema respiratório e são transmitidas principalmente por via aérea através de gotículas expelidas ao tossir, espirrar ou falar. A transmissão também pode ocorrer por meio de aerossóis, partículas menores que ficam suspensas no ar por mais tempo, ou pelo contato com superfícies contaminadas, onde a pessoa toca a superfície e depois o rosto na boca, no nariz ou nos olhos.

A enfermeira e doutora Fernanda, ressaltou a importância da prevenção já que muitas dessas doenças tem vacina, é o caso da COVID-19, tuberculose e cachumba, entre outras, e que por isso podem ser evitadas.

A doutora em Ciência do Cuidado em Saúde, destacou a importância do uso de máscara, da assepsia das mãos e dos objetos usados no cuidado do paciente que não são descartáveis, como oxímetro e da distância e/ou isolamento do paciente infectado. E no caso da convivência familiar manter a ventilação nas residências, janelas abertas, ajudam na renovação do ar do imóvel.