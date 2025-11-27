Hospital de Saracuruna recebe palestra sobre doenças respiratóriasDivulgação
A importância da prevenção foi um dos destaques
Defesa Civil realiza simulado em escola bílingue de Caxias
Participantes colocaram em prática os procedimentos de evacuação e medidas de autoproteção
Fundec e Sebrae ampliam parceria para os alunos
Proposta é conectar estudantes a empresas por meio de programas
Clínica da Família em Duque de Caxias é reformada
Espaço no bairro da Taquara foi 100% climatizado
Vereadores reforçam ações de segurança presentes em Duque de Caxias
Na tribuna, ressaltaram a instalação de mais um Módulo de Segurança Integrado, agora no bairro Pantanal
Teatro Raul Cortez recebe musical em prol do retiro dos artistas
Peça está em cartaz há 11 anos
