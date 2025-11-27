Fundec reforça cuidados com saúde masculina em ação do Novembro AzulDivulgação
A iniciativa contou com uma palestra informativa sobre os cuidados essenciais à saúde do homem, destacando a importância de exames regulares, do enfrentamento aos tabus e da adoção de práticas de autocuidado. Além do conteúdo educativo, os funcionários participaram de momentos de bem-estar, como a quick massage, técnica de massagem rápida, com duração entre 15 e 20 minutos, voltada ao alívio do estresse e da tensão muscular. Também foram oferecidos serviços de corte de cabelo e barba, exclusivamente para os colaboradores homens.
Para Vinícius Dias, 28 anos, assistente operacional da Diretoria Educacional da Fundec, o evento reforça a necessidade de ampliar o diálogo sobre o tema. Ele destacou que falar de saúde masculina é fundamental para prevenir doenças e para estimular a busca por acompanhamento médico.
