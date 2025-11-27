Hemorio Caxias realiza semana de campanha para doação de sangueDivulgação
Stefanni Macedo, 23 anos, foi a primeira doadora da unidade e voltou ao HemoRio no Dia do Doador.
A coordenadora de enfermagem, Thaís Gonzaga, explica que a doação de sangue é muito flutuante e que depende de campanhas e da mobilização das famílias. Ela destaca a importância do trabalho de captação: a equipe coleta dados dos doadores para lembrá-los de retornar no período adequado e reforça que muitos têm medo do desconhecido, mas que o processo é simples e seguro. Homens podem doar a cada dois meses e mulheres, a cada três meses.
O Hemorio do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 97451-2215. Para doar, é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, portar documento oficial com foto e estar alimentado (a). A legislação brasileira garante ao doador o direito a um dia de folga remunerada a cada 12 meses, mediante comprovação da doação, conforme o Decreto-Lei nº 229/1967.
No Brasil, 1,8% da população doa sangue regularmente, número abaixo dos 2% recomendados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e distante dos 5% registrados em países europeus. Durante a Semana Nacional do Doador, diversas ações buscam incentivar novos voluntários e homenagear doadores frequentes. A doação de sangue, no país, é inteiramente voluntária, conforme a Lei nº 10.205/2001, que também proíbe qualquer tipo de remuneração ou comercialização do sangue e seus componentes
