Caxias Shopping divulga horários de atendimento do Papai Noel - Divulgação

Caxias Shopping divulga horários de atendimento do Papai Noel Divulgação

Publicado 27/11/2025 21:30

Duque de Caxias - O clima natalino segue em destaque no Caxias Shopping, administrado pela Allos, que já está recebendo o público para encontros especiais com o Papai Noel. O tradicional atendimento do bom velhinho ocorre diariamente, com horários diferenciados ao longo de novembro e dezembro para atender famílias de toda a região.



Em novembro, o Papai Noel recebe crianças e adultos de domingo a sexta-feira e feriados, das 13h às 21h, e aos sábados, das 10h às 22h.



No mês de dezembro, a agenda se intensifica: o atendimento passa a ocorrer de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.



Além de entregar cartinhas e aproveitar o tradicional encontro natalino, o público encontra um espaço especialmente decorado para fotos com o bom velhinho. O serviço fotográfico profissional funciona durante toda a temporada, com valores que variam entre novembro e dezembro.



Em novembro, de segunda a quinta-feira (exceto feriados), uma foto 15x20 custa R$ 30, e duas fotos 15x20 saem por R$ 40. Às sextas, sábados, domingos e feriados, uma foto 15x20 custa R$ 35, e duas fotos 15x20 saem por R$ 45.



Em dezembro, os valores passam a ser de R$ 40 por uma foto 15x20 e R$ 50 por duas fotos 15x20.