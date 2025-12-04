Fundec une segurança elétrica e primeiros socorros em curso - Divulgação

Publicado 04/12/2025 16:34

Duque de Caxias - O Polo da Indústria da Fundec, em Duque de Caxias, realizou uma palestra sobre a Norma Regulamentadora 10 (NR-10), que define os requisitos de segurança para trabalhadores que atuam em instalações e em serviços em eletricidade. A atividade foi voltada para os estudantes do curso de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão e reforçou um ponto central: conhecimento técnico salva vidas.



A enfermeira Joice Costa Regis, do curso de Técnico em Enfermagem da Fundec, conduziu a palestra com foco em primeiros socorros aplicados ao contexto da NR-10. Segundo ela, oferecer aos alunos noções básicas de atendimento a vítimas é essencial para evitar agravamentos em situações de emergência.

“Se uma pessoa sofre um mal súbito ou um acidente, quem estiver mais próximo precisa saber como agir para salvar uma vida”, explicou.



O professor de Elétrica Residencial e Predial, Airton Rodrigues de Souza, ressaltou que o conteúdo integra o currículo pedagógico e que é determinante para a formação dos futuros profissionais. Ele pontuou que o conhecimento sobre primeiros socorros deve caminhar junto com a compreensão dos riscos elétricos.

“Não se trata apenas do ambiente profissional. Qualquer pessoa está sujeita a um choque elétrico. Quando o aluno domina técnicas como massagem cardíaca e avaliação da pulsação, amplia sua capacidade de resposta”, afirmou. Airton destacou, ainda, que a engenharia de segurança atua de forma preventiva.

"A norma recomenda que todo o trabalho seja feito com a instalação desenergizada, mas nem sempre isso ocorre. Por isso, entender o risco é tão importante quanto saber agir após o acidente”.



Entre os participantes, o aluno Geovane da Silva, de 32 anos, barbeiro e em processo de transição de carreira, reforçou a relevância da capacitação. Ele pretende seguir na área de elétrica e ampliar sua qualificação no próximo ano.

“Mesmo trabalhando com tudo desenergizado, podem existir situações em que a energia esteja ativa. Se acontecer um acidente, vou saber como proceder”, disse o morador do bairro Capivari.