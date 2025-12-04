Caxias abre processo de matrícula on-line para ano letivo de 2026Divulgação
PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Ao acessar o e-Duque, os responsáveis devem preencher o formulário com todos os dados solicitados. Para a Educação Infantil (1 a 5 anos) e o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), é possível indicar até três unidades escolares de preferência, conforme local de residência. No caso das vagas de creche (1 a 3 anos), a inscrição prevê apenas uma opção, por se tratar de seleção via sorteio público.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Entre os documentos necessários estão: certidão de nascimento, CPF do aluno, histórico escolar ou declaração de escolaridade, caderneta de vacinação atualizada, cartão do SUS, tipo sanguíneo, fotos 3x4 e documentos do responsável legal. Estudantes maiores de 18 anos do sexo masculino inscritos na EJA - Educação de Jovens e Adultos, deverão apresentar documentação militar. Para alunos que se declararem pessoa com deficiência, é obrigatório apresentar laudo médico. Os documentos são originais e cópias.
CALENDÁRIO DE MATRÍCULA 2026
Primeira fase
* 08 a 12/12/2025 – Inscrição para estudantes Público da Educação Especial na: Educação Infantil; Ensino Fundamental; EJA.
* 15/12/2025 – Divulgação da lista dos estudantes contemplados - Publico da Educação Especial
* 15 a 19/12/2025 - Inscrição para creche (1 a 3 anos) e para estudantes da rede que buscam transferência.
* 05 a 09/01/2026 – Entrega de documentos dos estudantes classificados - Público da Educação Especial
* 06/01/2026 – Divulgação da lista geral da primeira fase.
* 12 a 19/01/2026 - Sorteio público das vagas psra creche (1 a 3 anos).
* 20 a 27/01/2026 - Entrega dos documentos dos contemplados em todas as etapas para validação das matrículas.
Segunda fase
* 02/02/2026 – Divulgação da lista dos estudantes que estavam como “aguardando”.
* 02 a 05/02/2026 - Entrega dos documentos para validação.
Terceira fase – Vagas remanescentes
* 23 a 26/02/2026 - Inscrição online para vagas remanescentes.
* 27/02/2026 – Divulgação da lista dos contemplados.
* 02 a 06/03/2026 - Entrega dos documentos dos novos selecionados.
EJA – Educação de Jovens e Adultos
* A partir de 02/02/2026 - Matrículas diretamente nas unidades escolares para quem não participou da primeira fase.
* 01 a 31/07/2026 - Matrículas presenciais para vagas abertas no segundo semestre.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.